AFAEC presenta sus rosters juveniles con 126 jugadores de Coahuila

La Asociación de Futbol Americano del Estado de Coahuila (AFAEC) dio a conocer las convocatorias de sus selecciones juveniles U14 y U15, con un total de 126 jugadores distribuidos en tres representativos regionales que buscan impulsar el desarrollo de nuevos talentos en esta disciplina. Los rosters corresponden a la U14 Centro Norte, integrada por 46 jugadores; la U15 Región Sureste, con 41 elementos, y la U15 Noreste, que reúne a 39 participantes. Las listas permiten identificar a los jóvenes que forman parte de los grupos representativos de la asociación en estas categorías.

En la división U15, la selección de la Región Sureste incluye a jugadores como Aarón Ismael Daniel Montelongo, Axel Yadier Trejo Jiménez, Bruno Antonio Hernández Benavides, Carlos Adrián Vázquez Martínez y César Maximiliano Castillo González.

La convocatoria también contempla a Damián Nájera del Moral, David González Tobías, Diego Alejandro Torres Ramos, Diego Francisco Sánchez Rosales y Diego Gabriel Gaona Castellanos, entre los integrantes de este grupo. Por su parte, el representativo U15 Noreste cuenta con 39 jugadores. En su roster aparecen Alejandro Melgoza, Abraham Israel López, Alan Holguín Vázquez, Alfonso M. de Santiago y Andrés Flores, además de Ángel Emmanuel Garza, Carlos Aguirre y Carlos Andrés Guzmán Treviño.

También figuran David A. Berlanga HDZ, Isaac Díaz Sánchez, Isaac González González y Sergio Flores Rodríguez, nombres que forman parte de la convocatoria publicada por la AFAEC. En la categoría U14, la selección Centro Norte reúne a 46 jugadores. Entre los convocados están Víctor Hugo Martínez Arreola, Tzae de Jesús Reyes Martínez, Mauro Alonso García Bautista, Fernando Rodulfo Maldonado y Mateo Flores Verástegui. La lista se complementa con nombres como Fernando Emiliano Rivas Solís, Carlos Darío García Vázquez, Miguel Ángel Cabello Contreras, Derek Andrés Mata Dávila, Javier Landon Torres y Luis Damián Ruiz.

MIRAN AL TORNEO NACIONAL Uno de los objetivos señalados en las convocatorias es la participación de la selección U15 Noreste en el Torneo Nacional Infantil, programado del 3 al 6 de diciembre de 2026 en Monterrey, Nuevo León, de acuerdo con la información incluida en el cartel de ese representativo. La competencia representará una oportunidad para que los jugadores convocados sumen experiencia frente a equipos de otras entidades y continúen su proceso de formación dentro del futbol americano.

La publicación de los tres rosters también permite dar visibilidad al trabajo que se realiza en las regiones Centro Norte, Sureste y Noreste, con grupos que reúnen a jugadores en etapas de desarrollo y preparación competitiva. Con estas convocatorias, la AFAEC identifica a los jóvenes que integran sus selecciones regionales U14 y U15, en un proceso que busca mantener la actividad de las categorías formativas y brindarles oportunidades de participación en competencias de alcance nacional.