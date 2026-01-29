AFAEC y AFFPN lanzan convocatoria para integrar el staff de la Selección Noreste

La Asociación de Futbol Americano del Estado de Coahuila (AFAEC), en coordinación con AFAEC Noreste y la Asociación de Football Americano de Piedras Negras (AFFPN), dio seguimiento al proceso de fortalecimiento regional con el lanzamiento de la convocatoria dirigida a coaches que deseen integrarse al staff técnico de la Selección Noreste de Football Americano.

Esta convocatoria tiene como objetivo conformar un cuerpo técnico que represente a la región noreste en competencias estatales, regionales y nacionales, bajo un esquema de trabajo organizado y con una visión formativa. El llamado está dirigido a entrenadores que cuenten con experiencia comprobable en el futbol americano y que estén interesados en participar activamente en el desarrollo del talento regional.

De acuerdo con la información difundida por las asociaciones, el perfil solicitado contempla experiencia previa como coach, así como compromiso, liderazgo y ética deportiva. También se considera indispensable la capacidad para trabajar en equipo y para contribuir al desarrollo integral de los atletas, además de contar con disponibilidad para entrenamientos, concentraciones y eventos oficiales relacionados con el representativo.

La convocatoria abarca distintas áreas de participación, entre ellas coordinaciones ofensiva, defensiva y de equipos especiales, así como coaches de posición y personal enfocado en preparación física y apoyo técnico. Con esta estructura, se busca cubrir de manera integral las necesidades deportivas y operativas de la Selección Noreste.