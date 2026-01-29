AFAEC y AFFPN lanzan convocatoria para integrar el staff de la Selección Noreste
AFAEC Noreste y la Asociación de Football Americano de Piedras Negras convocaron a coaches de la región a integrarse al staff técnico que representará al noreste de Coahuila en competencias estatales, regionales y nacionales
La Asociación de Futbol Americano del Estado de Coahuila (AFAEC), en coordinación con AFAEC Noreste y la Asociación de Football Americano de Piedras Negras (AFFPN), dio seguimiento al proceso de fortalecimiento regional con el lanzamiento de la convocatoria dirigida a coaches que deseen integrarse al staff técnico de la Selección Noreste de Football Americano.
Esta convocatoria tiene como objetivo conformar un cuerpo técnico que represente a la región noreste en competencias estatales, regionales y nacionales, bajo un esquema de trabajo organizado y con una visión formativa. El llamado está dirigido a entrenadores que cuenten con experiencia comprobable en el futbol americano y que estén interesados en participar activamente en el desarrollo del talento regional.
De acuerdo con la información difundida por las asociaciones, el perfil solicitado contempla experiencia previa como coach, así como compromiso, liderazgo y ética deportiva. También se considera indispensable la capacidad para trabajar en equipo y para contribuir al desarrollo integral de los atletas, además de contar con disponibilidad para entrenamientos, concentraciones y eventos oficiales relacionados con el representativo.
La convocatoria abarca distintas áreas de participación, entre ellas coordinaciones ofensiva, defensiva y de equipos especiales, así como coaches de posición y personal enfocado en preparación física y apoyo técnico. Con esta estructura, se busca cubrir de manera integral las necesidades deportivas y operativas de la Selección Noreste.
Entre las responsabilidades de quienes resulten seleccionados se encuentran la planificación y ejecución de entrenamientos, la evaluación y seguimiento del talento de la región, el acompañamiento del equipo durante competencias oficiales y la representación de los valores institucionales del representativo en cada actividad.
Para formar parte del proceso de registro, los interesados deberán enviar su nombre completo, experiencia como coach, ciudad de origen y club de procedencia. La información y orientación adicional se brinda a través del número telefónico 656 296 4602. Las sedes, fechas y horarios de trabajo serán dados a conocer directamente a los coaches que sean seleccionados dentro del proceso.
Este llamado se suma a las acciones recientes emprendidas por AFAEC, que en días previos anunció nombramientos estratégicos dentro de su estructura, con el fin de reforzar tanto la vinculación institucional como la organización regional del futbol americano en Coahuila. La convocatoria al staff técnico de la Selección Noreste se enmarca en esa misma línea de trabajo, orientada a consolidar proyectos que permitan una representación ordenada y competitiva.
Las asociaciones involucradas destacaron que este esfuerzo busca generar condiciones claras para el crecimiento del futbol americano en la región noreste del estado, apostando por la coordinación entre dirigentes, entrenadores y organismos deportivos, y sentando bases para procesos selectivos con mayor estructura y continuidad.