AFAEC Coahuila define staff de entrenadores para el flag football 2026

El flag football de Coahuila cerró la temporada 2025 con presencia constante en torneos nacionales federados y una cosecha de resultados que colocó a distintas selecciones estatales en finales y podios a lo largo del año. Estas participaciones marcaron el cierre de un ciclo competitivo y abrieron paso a la planeación del trabajo rumbo a 2026, particularmente en la capital del estado.

Durante abril, en el 4º Torneo Nacional Federado de Flag Infantil celebrado en Chihuahua, la selección U14 varonil de Saltillo se proclamó campeona, mientras que la U17 varonil obtuvo el subcampeonato. Meses después, en octubre, el flag universitario también tuvo presencia en la Ciudad de México, donde Lobos UAdeC se quedó con el título en la categoría universitaria varonil y la UANE Saltillo fue subcampeona en preparatoria femenil.

TE PUEDE INTERESAR: Finales de Conferencia de la NFL: horarios, transmisiones y lo que está en juego rumbo al Super Bowl LX

El calendario continuó en noviembre con dos sedes distintas. En Cancún, Quintana Roo, durante el Torneo Nacional Federado de Flag Baby, Saltillo consiguió campeonatos en las categorías U6 y U7 mixtas. De manera paralela, en Tecámac, Estado de México, el 12º Torneo Nacional Federado de Flag Libre dejó como saldo un campeonato más para la U14 varonil de Saltillo, además de subcampeonatos para la U17 varonil de Saltillo y la U15 femenil de Piedras Negras.

Este proceso está coordinado a nivel estatal por Pamela Reyes, en Saltillo, y Felipe Casas, en Piedras Negras, quienes encabezaron la organización deportiva durante la temporada. Con el cierre de competencias, la Asociación de Flag Football del Estado de Coahuila (AFAEC) comenzó a delinear la estructura técnica que trabajará en 2026.