$!Aficionados de los Dolphins en Saltillo se reunirán para su Foto Anual: esta es la fecha y hora

La convocatoria está dirigida a los seguidores del conjunto de Miami que forman parte de la comunidad de aficionados en la capital de Coahuila, quienes podrán acudir este domingo 6 de septiembre para formar parte de la fotografía que reunirá a los seguidores de los colores aqua y naranja.

Los aficionados de los Dolphins de Miami en Saltillo ya tienen una cita para reunirse y mostrar su apoyo al equipo de la NFL , pues se lanzó la invitación para participar en la tradicional Foto Anual Dolphins Saltillo.

De acuerdo con el cartel de la convocatoria, la reunión se llevará a cabo en las escaleras del Teatro de la Ciudad, a partir de las 3:00 de la tarde.

La actividad busca reunir a los aficionados de los Dolphins en un mismo punto para conservar una imagen que represente a la comunidad que sigue al equipo en Saltillo, además de servir como un espacio de convivencia previo al inicio de una nueva temporada de la NFL.

Los seguidores que acudan podrán portar jerseys, gorras, chamarras, banderas o cualquier otro artículo relacionado con los Dolphins, con la intención de darle identidad a la fotografía y dejar constancia de la presencia de la afición del equipo en la ciudad.

La invitación también puede ser una oportunidad para que quienes recientemente comenzaron a seguir a Miami conozcan a otros aficionados locales y se integren a las actividades que realiza esta comunidad durante el año.

La Foto Anual Dolphins Saltillo se realizará en un punto representativo de la ciudad y está programada para las 15:00 horas del domingo. El llamado es para que los aficionados lleguen con anticipación y sean parte de la imagen.

Así, mientras la NFL se prepara para una nueva temporada, los seguidores de los Dolphins en Saltillo tendrán su propio encuentro para arrancar el camino con una fotografía que reunirá a quienes comparten la afición por el equipo de Miami.