¿Cuándo pelea Víctor Rojas? Fecha, hora y dónde ver al boxeador de Torreón

El boxeador coahuilense Víctor Sebastián “La Pulga” Rojas González tendrá una nueva oportunidad para poner a prueba su trayectoria profesional cuando enfrente al mexiquense Yoali Mosqueda, en la pelea estelar de la función organizada por Bxstrs Promotions. El combate se realizará el sábado 12 de septiembre en el Centro Regional de Cultura, Arte y Deporte “Las Américas”, en Ecatepec de Morelos, Estado de México, donde Rojas llegará como representante de Torreón y de la Comarca Lagunera.

La pelea está pactada a 10 rounds en la división de peso mosca, dentro de una cartelera que tendrá como uno de sus principales atractivos el enfrentamiento entre el coahuilense y Mosqueda, quien aparece como uno de los nombres destacados de la categoría. Rojas, de 23 años, se ha caracterizado por un estilo de presión, buscando llevar los intercambios al cuerpo y mantener un ritmo constante durante los asaltos. Ahora tendrá enfrente a un rival que llega con marca invicta y que representa una exigencia importante para el lagunero.

Para “La Pulga”, el duelo también representa una oportunidad de conseguir mayor exposición, pues la función contará con transmisión televisiva. De acuerdo con la información difundida por Silva Boxing Promotions, la cartelera comenzará a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo por ESPN. La transmisión permitirá que la afición de Coahuila pueda seguir la actuación del peleador torreonense desde casa, aunque el horario exacto en el que subirán Rojas y Mosqueda al cuadrilátero dependerá del desarrollo de los combates previos. El enfrentamiento tendrá además el antecedente de que Rojas ya ha enfrentado a rivales relacionados con la trayectoria de Mosqueda. En 2023, el propio Mosqueda derrotó por nocaut técnico a Adrián Ibarra, mientras que Rojas también se ha medido con Ibarra en su carrera profesional. Así, el nombre de Torreón estará presente en una función que reunirá a distintos exponentes del boxeo mexicano. Para Rojas, el objetivo será aprovechar los 10 asaltos para conseguir una victoria que le permita continuar avanzando dentro de la división de las 112 libras. La cita está marcada para este sábado 12 de septiembre, con inicio de la función a las 18:00 horas, desde el Centro Regional de Cultura, Arte y Deporte “Las Américas”, en Ecatepec. La afición podrá seguir la cartelera a través de ESPN, con especial atención a la pelea estelar entre Yoali Mosqueda y Víctor “La Pulga” Rojas.

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