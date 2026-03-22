Gol de César Montes: El defensa mexicano anota en la goleada del Lokomotiv vs Akron

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Fútbol
/ 22 marzo 2026
    Gol de César Montes: El defensa mexicano anota en la goleada del Lokomotiv vs Akron
    César Montes celebró con gol la goleada 5-1 del Lokomotiv de Moscú sobre Akron Tolyatti, en una actuación que refuerza su gran momento antes de incorporarse a la Selección mexicana. FOTO: X

César Montes volvió a destacar en Rusia al marcar en la victoria 5-1 del Lokomotiv de Moscú frente al Akron Tolyatti, resultado con el que el club capitalino se metió de lleno en la pelea por los primeros puestos de la Premier League rusa

César Montes firmó una actuación destacada este domingo 22 de marzo de 2026 al colaborar con un gol en la contundente victoria 5-1 del Lokomotiv de Moscú sobre Akron Tolyatti, dentro de la Jornada 22 de la Premier League de Rusia.

El defensa mexicano abrió el marcador muy temprano y encaminó un triunfo importante para su equipo, que respondió con autoridad tras el reciente tropiezo copero.

El zaguero surgido de Rayados apareció al minuto 7 para firmar el 1-0, en una jugada en la que definió con gran técnica dentro del área. Akron reaccionó y empató al 14’ por conducto de Kevin Arevalo, pero el Lokomotiv recuperó el control con tantos de Aleksandr Rudenko al 23’, Zelimkhan Bakaev al 26’, Dmitry Vorobyov al 29’ y Aleksey Batrakov al 39’, sentenciando el encuentro desde la primera mitad.

El resultado no solo significó una tarde redonda para Montes en lo individual, sino también un impulso clave para el cuadro moscovita en la tabla.

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Con esta victoria, el Lokomotiv llegó a 44 puntos en 22 compromisos y se colocó nuevamente entre los protagonistas del campeonato ruso, manteniéndose en la persecución de los puestos de arriba. Además, el club confirmó su poder ofensivo en una jornada en la que mostró pegada, intensidad y contundencia.

Para César Montes, el gol representa un regreso de alto impacto luego de haber estado fuera desde el 9 de marzo por una lesión. Su reaparición con anotación llega en un momento ideal, justo antes de reportar con la Selección mexicana para la próxima Fecha FIFA, en la que el Tricolor sostendrá amistosos ante Portugal el 28 de marzo y Bélgica el 31 del mismo mes.

El central mexicano, así, llega con ritmo, confianza y buenas sensaciones de cara a esos compromisos internacionales.

La actuación del “Cachorro” también refuerza su peso como uno de los mexicanos más sólidos en el futbol europeo durante este tramo de la temporada.

En una liga exigente y en un partido que pedía reacción inmediata de su club, Montes respondió con un gol, liderazgo defensivo y presencia en un triunfo que vuelve a poner al Lokomotiv de Moscú en el foco del cierre de campaña.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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