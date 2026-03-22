Gol de César Montes: El defensa mexicano anota en la goleada del Lokomotiv vs Akron

César Montes firmó una actuación destacada este domingo 22 de marzo de 2026 al colaborar con un gol en la contundente victoria 5-1 del Lokomotiv de Moscú sobre Akron Tolyatti, dentro de la Jornada 22 de la Premier League de Rusia.

El defensa mexicano abrió el marcador muy temprano y encaminó un triunfo importante para su equipo, que respondió con autoridad tras el reciente tropiezo copero.

El zaguero surgido de Rayados apareció al minuto 7 para firmar el 1-0, en una jugada en la que definió con gran técnica dentro del área. Akron reaccionó y empató al 14’ por conducto de Kevin Arevalo, pero el Lokomotiv recuperó el control con tantos de Aleksandr Rudenko al 23’, Zelimkhan Bakaev al 26’, Dmitry Vorobyov al 29’ y Aleksey Batrakov al 39’, sentenciando el encuentro desde la primera mitad.

El resultado no solo significó una tarde redonda para Montes en lo individual, sino también un impulso clave para el cuadro moscovita en la tabla.