¡Aparta la fecha! NFL revelará calendario 2026 y rival para México en el Estadio Banorte el 14 de mayo

La NFL ya puso fecha y hora para uno de los anuncios más esperados por sus aficionados: el calendario completo de la Temporada 2026 será revelado el jueves 14 de mayo a las 6:00 de la tarde, con transmisión por Disney, ESPN y NFL Network. El anuncio marcará el arranque formal de la cuenta regresiva rumbo a una campaña histórica, que tendrá como uno de sus principales atractivos el regreso de la NFL a la Ciudad de México, ahora con el Estadio Banorte como sede del partido internacional programado para territorio mexicano. La liga confirmó que los juegos internacionales restantes se darán a conocer el miércoles 13 de mayo a las 7 de la mañana, durante Good Morning Football. La Temporada 2026 tendrá un récord de nueve partidos internacionales repartidos en cuatro continentes, siete países y ocho estadios.

Además de la Ciudad de México, la NFL jugará en Londres, Madrid, Melbourne, Munich, París y Río de Janeiro, con nuevos mercados como Australia, Francia y Brasil dentro de su expansión global. Entre los juegos ya confirmados destaca el duelo entre los 49ers de San Francisco y los Rams de Los Ángeles en Melbourne, Australia, así como el enfrentamiento entre los Ravens de Baltimore y los Cowboys de Dallas en Río de Janeiro. Para México, aún falta conocer qué equipos disputarán el partido en el Estadio Banorte, uno de los anuncios que mayor expectativa genera entre la afición nacional. La Semana 1 también comenzará con un atractivo especial: los Seahawks de Seattle, campeones del Super Bowl, abrirán la temporada regular el miércoles 9 de septiembre en casa, aunque todavía falta conocer a su rival. Un día después se disputará el histórico partido en Australia, como parte de una agenda internacional sin precedentes para la liga.

De acuerdo con la NFL, el armado del calendario contempla alrededor de un cuatrillón de combinaciones posibles y más de 26 mil factores, entre disponibilidad de estadios, viajes, juegos estelares, justicia competitiva y rivalidades divisionales. La liga utiliza tecnología de Amazon Web Services para procesar esos escenarios y definir el calendario final. Con la revelación del calendario, los equipos conocerán el orden completo de sus 17 partidos de temporada regular, horarios estelares, juegos divisionales, fechas festivas y viajes internacionales. Para la afición mexicana, el foco estará puesto en el 13 de mayo, cuando se confirme quiénes serán los protagonistas del esperado regreso de la NFL a la capital del país.

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