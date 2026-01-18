Patriots vencen a Texans y avanzan a la Final de la AFC

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol Americano
/ 18 enero 2026
    Patriots vencen a Texans y avanzan a la Final de la AFC
    La defensiva de los Patriots fue clave en el triunfo 28-16 sobre Texans, resultado que selló su pase a la Final de la Conferencia Americana ante Broncos de Denver. FOTO: AP

Con una defensiva dominante y tres pases de touchdown de Drake Maye, Nueva Inglaterra superó a Houston en la Ronda Divisional y enfrentarán a los Broncos por Conferencia Americana

Los Patriots avanzaron a la Final de la Conferencia Americana tras imponerse 28-16 a los Texans en la Ronda Divisional de los Playoffs de la NFL, resultado que confirmó el duelo por el título de la AFC ante los Broncos.

El encuentro se disputó este domingo en el Gillette Stadium, donde Nueva Inglaterra fue superior de principio a fin, respaldado por una defensiva dominante y una ofensiva eficiente en los momentos clave.

El partido quedó marcado por el desempeño de la defensiva de los Patriots, que forzó cinco pérdidas de balón, incluyendo cuatro intercepciones al quarterback de Houston, C.J. Stroud, factor que inclinó el desarrollo del juego desde el primer cuarto.

TE PUEDE INTERESAR: Bo Nix se fractura el tobillo y no jugará la Final de Conferencia con Broncos

La presión constante y la disciplina en coberturas limitaron las opciones de los Texans, que nunca lograron meterse de lleno en la pelea pese a mantenerse cerca en el marcador durante la primera mitad.

A la ofensiva, el mariscal de campo Drake Maye comandó con solvencia a Nueva Inglaterra, lanzando tres pases de anotación que fueron determinantes para abrir la ventaja.

Los touchdowns llegaron tras conexiones con DeMario Douglas, Stefon Diggs y Kayshon Boutte, aprovechando los errores del rival y el buen posicionamiento de campo generado por la defensiva.

El ataque terrestre complementó el plan de juego, ayudando a controlar el reloj y a mantener bajo presión a la defensiva de Houston.

Los Texans respondieron principalmente con goles de campo y un esfuerzo constante por mantenerse con vida, pero las entregas de balón y la incapacidad para capitalizar en zona roja terminaron por condenarlos.

A pesar de algunos ajustes en la segunda mitad, Houston no pudo recortar de manera significativa la desventaja ante un rival que jugó con mayor oficio en instancias de eliminación directa.

Con este triunfo, los Patriots regresan a una Final de Conferencia por primera vez desde 2018 y lo hacen bajo un nuevo proyecto que vuelve a colocarlos entre la élite de la NFL.

Ahora, Nueva Inglaterra se medirá a los Broncos de Denver por el campeonato de la AFC, en un duelo que definirá al representante de la conferencia en el Super Bowl LX.

Denver llega tras una dramática victoria en tiempo extra sobre los Bills, aunque con la baja sensible de su quarterback titular, Bo Nix, quien quedó fuera por una fractura de tobillo, por lo que Jarrett Stidham será el encargado de liderar a los Broncos en el partido más importante de la temporada.

Temas


Futbol Americano
Ronda Divisional
resultados

Localizaciones


Foxborough

Organizaciones


NFL
New England Patriots
Houston Texans

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Señalan que su proyección internacional ya cuenta con una fecha conmemorativa fuera de México.

Quieren ponerle fecha al mole: Morena plantea Día Nacional y exhibe rechazos previos
Las autoridades federales reportaron que el detenido contaba con ficha roja y una orden de arresto con fines de extradición.

Cae en Pachuca el ‘top 10’ del FBI: lo buscaban por homicidio y secuestro en EU
Señalan que se insistirá en que la discusión sobre la reforma electoral preserve la representación política en el Congreso.

PAN acusa ‘Ley Maduro’ y advierte control de elecciones si desaparecen plurinominales
Marginado de la negociación de la reforma electoral, el Partido Verde desconoció la interlocución del coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López.

PVEM desconoce a Adán Augusto como su interlocutor en la reforma electoral
Kitty Van Der Heijden, directora ejecutiva adjunta de UNICEF.

Expertos debaten sobre el peligro de la ausencia de amor en la crianza de los hijos en foro de UNICEF y OMS
Un barco navega por una bahía con agua congelada a las afueras de Nuuk, Groenlandia.

Trump anuncia aranceles del 10% a Francia, Alemania y más, por apoyo a Groenlandia
Estados Unidos neutraliza líder de Al-Qaeda tras bombardear Siria

Estados Unidos neutraliza líder de Al-Qaeda tras bombardear Siria
Menores de edad dejan su hogar, tras platicar con presunto hombre en Roblox

Menores de edad dejan su hogar, tras platicar con presunto hombre en Roblox