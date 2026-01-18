Patriots vencen a Texans y avanzan a la Final de la AFC

Los Patriots avanzaron a la Final de la Conferencia Americana tras imponerse 28-16 a los Texans en la Ronda Divisional de los Playoffs de la NFL, resultado que confirmó el duelo por el título de la AFC ante los Broncos. El encuentro se disputó este domingo en el Gillette Stadium, donde Nueva Inglaterra fue superior de principio a fin, respaldado por una defensiva dominante y una ofensiva eficiente en los momentos clave. El partido quedó marcado por el desempeño de la defensiva de los Patriots, que forzó cinco pérdidas de balón, incluyendo cuatro intercepciones al quarterback de Houston, C.J. Stroud, factor que inclinó el desarrollo del juego desde el primer cuarto. TE PUEDE INTERESAR: Bo Nix se fractura el tobillo y no jugará la Final de Conferencia con Broncos

La presión constante y la disciplina en coberturas limitaron las opciones de los Texans, que nunca lograron meterse de lleno en la pelea pese a mantenerse cerca en el marcador durante la primera mitad. A la ofensiva, el mariscal de campo Drake Maye comandó con solvencia a Nueva Inglaterra, lanzando tres pases de anotación que fueron determinantes para abrir la ventaja. Los touchdowns llegaron tras conexiones con DeMario Douglas, Stefon Diggs y Kayshon Boutte, aprovechando los errores del rival y el buen posicionamiento de campo generado por la defensiva. El ataque terrestre complementó el plan de juego, ayudando a controlar el reloj y a mantener bajo presión a la defensiva de Houston. Los Texans respondieron principalmente con goles de campo y un esfuerzo constante por mantenerse con vida, pero las entregas de balón y la incapacidad para capitalizar en zona roja terminaron por condenarlos. A pesar de algunos ajustes en la segunda mitad, Houston no pudo recortar de manera significativa la desventaja ante un rival que jugó con mayor oficio en instancias de eliminación directa.