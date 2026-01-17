Seahawks arrollan 41-6 a los 49ers y avanzan a la Final de Conferencia de la NFL

    Kenneth Walker III lideró la paliza de los Seahawks sobre los 49ers en la Ronda Divisional, resultado que coloca a Seattle en la Final de Conferencia de la NFL. FOTO: AP

Seattle firmó una actuación dominante en la Ronda Divisional al aplastar a San Francisco, apoyado en un ataque terrestre imparable y una defensa que forzó tres entregas de balón

Los Seahawks de Seattle firmaron una de las actuaciones más contundentes de la actual postemporada al aplastar 41-6 a los 49ers de San Francisco en la Ronda Divisional de la NFL, resultado que los coloca en la Final de la Conferencia Nacional del próximo fin de semana y los deja a una victoria del Super Bowl.

El partido quedó marcado desde el arranque.

En la patada inicial, Seattle encontró un golpe inmediato con un regreso de kickoff para touchdown de Rashid Shaheed, acción que encendió al estadio y adelantó a unos Seahawks que nunca soltaron el control.

El primer cuarto cerró con ventaja de 17-0 y fue un reflejo de la superioridad local en todos los aspectos del juego.

La ofensiva de Seattle impuso condiciones con un ataque terrestre dominante encabezado por Kenneth Walker III, quien tuvo una noche histórica al anotar tres touchdowns por tierra y superar el centenar de yardas.

El mariscal de campo Sam Darnold, pese a llegar al encuentro con molestias físicas, condujo con solvencia la ofensiva en los primeros compases antes de que el cuerpo técnico administrara el juego con rotaciones, aprovechando la amplia ventaja en el marcador.

A la producción se sumaron aportaciones aéreas clave y puntos adicionales del pateador Jason Myers, que mantuvieron la presión constante sobre el rival.

Del otro lado, San Francisco nunca logró establecer ritmo.

La defensiva de Seattle fue protagonista al forzar tres entregas de balón, incluyendo una intercepción y un balón suelto recuperado, neutralizando cualquier intento de reacción.

La línea ofensiva de los 49ers fue superada, el juego terrestre quedó contenido y los errores se acumularon conforme avanzaron los minutos, ampliando la diferencia hasta convertir el duelo en una paliza.

El marcador final de 41-6 no solo selló la eliminación de los 49ers, sino que también representó una de las victorias más amplias de los Seahawks en postemporada reciente.

Con este resultado, Seattle avanza con autoridad a la Final de la Conferencia NFC, a la espera de rival, con la mira puesta en regresar al escenario grande y disputar el Super Bowl de la temporada.

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

