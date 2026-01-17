Seahawks arrollan 41-6 a los 49ers y avanzan a la Final de Conferencia de la NFL

Los Seahawks de Seattle firmaron una de las actuaciones más contundentes de la actual postemporada al aplastar 41-6 a los 49ers de San Francisco en la Ronda Divisional de la NFL, resultado que los coloca en la Final de la Conferencia Nacional del próximo fin de semana y los deja a una victoria del Super Bowl. El partido quedó marcado desde el arranque. En la patada inicial, Seattle encontró un golpe inmediato con un regreso de kickoff para touchdown de Rashid Shaheed, acción que encendió al estadio y adelantó a unos Seahawks que nunca soltaron el control. TE PUEDE INTERESAR: Bo Nix se fractura el tobillo y no jugará la Final de Conferencia con Broncos

El primer cuarto cerró con ventaja de 17-0 y fue un reflejo de la superioridad local en todos los aspectos del juego. La ofensiva de Seattle impuso condiciones con un ataque terrestre dominante encabezado por Kenneth Walker III, quien tuvo una noche histórica al anotar tres touchdowns por tierra y superar el centenar de yardas. El mariscal de campo Sam Darnold, pese a llegar al encuentro con molestias físicas, condujo con solvencia la ofensiva en los primeros compases antes de que el cuerpo técnico administrara el juego con rotaciones, aprovechando la amplia ventaja en el marcador. A la producción se sumaron aportaciones aéreas clave y puntos adicionales del pateador Jason Myers, que mantuvieron la presión constante sobre el rival. Del otro lado, San Francisco nunca logró establecer ritmo. La defensiva de Seattle fue protagonista al forzar tres entregas de balón, incluyendo una intercepción y un balón suelto recuperado, neutralizando cualquier intento de reacción.