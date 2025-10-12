Baker Mayfield lidera a los Buccaneers en triunfo sobre los 49ers y sigue encendido en la NFC

Fútbol Americano
12 octubre 2025
    Baker Mayfield lidera a los Buccaneers en triunfo sobre los 49ers y sigue encendido en la NFC
    La defensiva de los Buccaneers brilló con dos intercepciones decisivas ante los 49ers. FOTO: AP

Tampa Bay superó 30-19 a San Francisco con una gran actuación de Baker Mayfield, mientras que Packers y Raiders también ganaron

Los Buccaneers de Tampa Bay vencieron 30-19 a los 49ers de San Francisco en un duelo marcado por las bajas ofensivas, pero también por la eficacia del mariscal Baker Mayfield, quien lanzó para 256 yardas y dos pases de touchdown que aseguraron el triunfo en el Raymond James Stadium.

Los Buccaneers enfrentaron el encuentro sin sus receptores estelares Mike Evans y Chris Godwin, ambos lesionados, y vieron salir del campo al novato Emeka Egbuka por una dolencia muscular.

Aun así, Mayfield comandó con temple a una ofensiva que también sumó anotaciones terrestres de Rachaad White y Sean Tucker.

La defensiva de Tampa Bay fue determinante: Jamel Dean y Kindle Vildor interceptaron a Mac Jones, quien sustituyó a Brock Purdy y lanzó para 347 yardas, pero sufrió dos pérdidas que inclinaron la balanza.

Por los 49ers, Christian McCaffrey volvió a destacar con 111 yardas totales y un touchdown, mientras que Kendrick Bourne firmó su mejor actuación del año con 142 yardas por recepción.

El encuentro se complicó aún más para San Francisco con la lesión del linebacker Fred Warner, que dejó el campo en el primer cuarto por un esguince de tobillo.

Con la victoria, los Buccaneers mejoran su marca a 5-1 y se consolidan en la parte alta de la NFC, mientras que los 49ers caen a 4-2.

PACKERS Y RAIDERS TAMBIÉN CELEBRARON

En otro resultado de la Semana 6, los Packers de Green Bay derrotaron 27-18 a los Bengals de Cincinnati en Lambeau Field. Josh Jacobs fue la figura con dos touchdowns por tierra, mientras que Jordan Love sumó 243 yardas aéreas.

Los Packers dominaron el reloj y limitaron el ataque de Joe Flacco, que lanzó para 229 yardas y un pase de anotación sin lograr remontar.

Por su parte, los Raiders de Las Vegas cortaron una racha de cuatro derrotas al imponerse 20-10 a los Titans de Tennessee.

La defensa fue la clave del triunfo con seis capturas, dos de ellas de Maxx Crosby, quien lideró una línea frontal dominante. En la ofensiva, Ashton Jeanty acumuló 75 yardas y un touchdown, mientras que Geno Smith añadió otro envío de anotación.

Tennessee intentó responder con un pase corto de Cam Ward hacia David Martin-Robinson, pero la reacción llegó tarde.

Con este resultado, los Raiders mejoran a 2-4, mientras que los Titans se hunden con marca de 1-5.

