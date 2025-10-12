Baker Mayfield lidera a los Buccaneers en triunfo sobre los 49ers y sigue encendido en la NFC

Los Buccaneers de Tampa Bay vencieron 30-19 a los 49ers de San Francisco en un duelo marcado por las bajas ofensivas, pero también por la eficacia del mariscal Baker Mayfield, quien lanzó para 256 yardas y dos pases de touchdown que aseguraron el triunfo en el Raymond James Stadium.

Los Buccaneers enfrentaron el encuentro sin sus receptores estelares Mike Evans y Chris Godwin, ambos lesionados, y vieron salir del campo al novato Emeka Egbuka por una dolencia muscular.

Aun así, Mayfield comandó con temple a una ofensiva que también sumó anotaciones terrestres de Rachaad White y Sean Tucker.

La defensiva de Tampa Bay fue determinante: Jamel Dean y Kindle Vildor interceptaron a Mac Jones, quien sustituyó a Brock Purdy y lanzó para 347 yardas, pero sufrió dos pérdidas que inclinaron la balanza.