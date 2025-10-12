Los Ravens se hunden sin Lamar Jackson y caen 17-3 ante los Rams

Fútbol Americano
/ 12 octubre 2025
    Los Ravens se hunden sin Lamar Jackson y caen 17-3 ante los Rams

En esta jornada jornada dominical también destacaron los triunfos de Steelers, Seahawks, Patriots, Broncos, Colts y Panthers

Los Ravens de Baltimore no lograron recuperarse de la baja de su mariscal estelar Lamar Jackson, y este domingo sufrieron una nueva derrota, ahora por 17-3 ante los Rams de Los Ángeles, en uno de los duelos matutinos de la Semana 6 de la NFL.

El encuentro, disputado en el SoFi Stadium, se mantuvo parejo hasta el medio tiempo con empate 3-3, pero los errores de Baltimore en la zona roja y la falta de efectividad ofensiva marcaron el rumbo del partido. Los Ravens tuvieron una oportunidad clara antes del descanso, cuando llegaron hasta la yarda 1, pero fueron detenidos en cuarta oportunidad tras intentos fallidos de Derrick Henry y Mark Andrews.

TE PUEDE INTERESAR: Alex Palou revela que McLaren temía 'inflar el ego' de Pato O'Ward con su aparición en el videojuego de F1

En el tercer cuarto, los Rams (4-2) tomaron el control. Kyren Williams abrió el marcador con una carrera de tres yardas y, tras un balón suelto de Zay Flowers, Matthew Stafford amplió la ventaja con un pase de ocho yardas a Tyler Higbee. Desde ahí, los Ravens (1-5) no volvieron a anotar.

El suplente Cooper Rush no logró llenar el vacío de Jackson. Completó 11 de 19 pases para 72 yardas, lanzó una intercepción y perdió un balón suelto antes de ser reemplazado por Tyler Huntley, quien tampoco pudo rescatar al equipo. Baltimore llegó de nuevo a la zona roja en el último cuarto, pero volvió a fracasar en cuarta oportunidad.

La derrota deja a los Ravens con un panorama complicado. Solo cuatro equipos en la historia de la liga han alcanzado los playoffs tras iniciar 1-5.

Más resultados de la jornada:

Mientras tanto, los Steelers de Pittsburgh mantuvieron su dominio en casa al superar 23-9 a los Browns de Cleveland. Aaron Rodgers pasó para 235 yardas y dos touchdowns, repartidos entre ocho receptores, y la línea ofensiva abrió el camino para 100 yardas por tierra. Los Browns (1-5), con el novato Dillon Gabriel, fueron capturados seis veces y nunca pudieron superar los 17 puntos, extendiendo su mala racha en el Acrisure Stadium.

Otros resultados dominicales incluyeron a los Seahawks de Seattle, que vencieron 20-12 a los Jaguars de Jacksonville, con ocho recepciones para 162 yardas de Jaxon Smith-Njigba. Los Broncos de Denver se impusieron 13-11 a los Jets de Nueva York en Londres gracias a una defensa que logró nueve capturas.

Los Colts de Indianápolis derrotaron 31-27 a los Cardinals de Arizona, mientras que los Panthers de Carolina ganaron 30-27 a los Cowboys de Dallas con un gol de campo de último segundo. Finalmente, los Patriots de Nueva Inglaterra vencieron 25-19 a los Saints de Nueva Orleans, con tres pases de touchdown de Drake Maye.

