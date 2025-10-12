Los Ravens se hunden sin Lamar Jackson y caen 17-3 ante los Rams

Los Ravens de Baltimore no lograron recuperarse de la baja de su mariscal estelar Lamar Jackson, y este domingo sufrieron una nueva derrota, ahora por 17-3 ante los Rams de Los Ángeles, en uno de los duelos matutinos de la Semana 6 de la NFL.

El encuentro, disputado en el SoFi Stadium, se mantuvo parejo hasta el medio tiempo con empate 3-3, pero los errores de Baltimore en la zona roja y la falta de efectividad ofensiva marcaron el rumbo del partido. Los Ravens tuvieron una oportunidad clara antes del descanso, cuando llegaron hasta la yarda 1, pero fueron detenidos en cuarta oportunidad tras intentos fallidos de Derrick Henry y Mark Andrews.

En el tercer cuarto, los Rams (4-2) tomaron el control. Kyren Williams abrió el marcador con una carrera de tres yardas y, tras un balón suelto de Zay Flowers, Matthew Stafford amplió la ventaja con un pase de ocho yardas a Tyler Higbee. Desde ahí, los Ravens (1-5) no volvieron a anotar.