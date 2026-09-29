Bears vencen 27-7 a Eagles con gran actuación de Case Keenum

Keenum tomó los controles ante la ausencia de Caleb Williams, quien quedó fuera por una lesión en el tendón de la corva derecho, y respondió con 24 pases completos de 34 intentos para 247 yardas y dos touchdowns por aire. Además, consiguió una anotación por tierra, la primera desde 2019, al ingresar a la zona de anotación con una carrera de una yarda cuando restaban 7:19 en el encuentro.

Los Bears de Chicago encontraron una respuesta inesperada en Case Keenum y aprovecharon los errores de los Eagles de Filadelfia para imponerse 27-7 la noche del lunes de la NFL , en un partido donde el quarterback veterano volvió a ser titular después de casi tres años.

La jugada coronó una serie ofensiva de 13 jugadas que consumió más de ocho minutos y permitió a Chicago mantener el control del partido durante la segunda mitad.

La anterior apertura de Keenum había sido el 24 de diciembre de 2023, cuando estaba con Houston y enfrentó a Cleveland en una derrota de 36-22. Esta vez, el veterano aprovechó la oportunidad y encontró a Luther Burden en un pase de ocho yardas para abrir el marcador durante la primera ofensiva de los Bears.

Más adelante, Keenum volvió a conectar con Kalif Raymond, quien apareció completamente libre para una anotación de 41 yardas. Raymond terminó con seis recepciones y 90 yardas, además del touchdown.

Del otro lado, los Eagles tuvieron dificultades para mover el balón y, sobre todo, para conservarlo. Filadelfia perdió el ovoide en tres ocasiones y por tercer partido consecutivo no consiguió provocar una pérdida de balón a su rival.

Jalen Hurts completó 16 de 25 pases para 153 yardas y sufrió una intercepción. También consiguió un touchdown mediante un sneak de quarterback antes del descanso. Saquon Barkley aportó 82 yardas en 15 acarreos, pero la ofensiva de Filadelfia no volvió a encontrar la zona de anotación en la segunda mitad.

Hurts incluso tuvo que abandonar momentáneamente el terreno de juego en el segundo cuarto para ser evaluado por una posible conmoción cerebral después de recibir un golpe tardío de D’Marco Jackson cerca de la banda. Andy Dalton ingresó en su lugar y fue interceptado por el novato Dillon Thieneman en la parte posterior de la zona de anotación.