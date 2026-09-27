Patrick Mahomes iguala a Tom Brady: la increíble estadística tras 150 juegos en la NFL

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    Patrick Mahomes iguala a Tom Brady: la increíble estadística tras 150 juegos en la NFL
    Patrick Mahomes alcanzó 115 victorias en sus primeras 150 aperturas de NFL, igualando la marca conseguida por Tom Brady. FOTO: ESPECIAL

El quarterback de los Chiefs alcanzó una marca histórica que replica varios registros del legendario exjugador de Patriots durante el inicio de sus carreras

Patrick Mahomes volvió a colocarse junto a Tom Brady en una estadística que alimenta una de las comparaciones más impactantes de la NFL.

Tras la victoria de los Chiefs de Kansas City por 24-10 sobre los Dolphins de Miami, el quarterback llegó a 150 aperturas entre temporada regular y Playoffs con marca de 115 triunfos y 35 derrotas, exactamente el mismo registro que Brady tuvo al alcanzar esa cifra.

El dato, difundido por el periodista Trey Wingo, es todavía más llamativo al separar la campaña regular.

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Mahomes suma 98-31 en sus primeras 129 aperturas, mientras Brady también estaba 98-31 después del mismo número de juegos, de acuerdo con la comparación presentada. El pasador de Kansas City completa actualmente su balance con marca de 17-4 en Postemporada.

La coincidencia también llega al Super Bowl. Mahomes ha disputado cinco y registra tres victorias y dos derrotas, el mismo 3-2 que Brady consiguió en sus primeras cinco apariciones.

El exquarterback de Patriots y Buccaneers terminó después con siete campeonatos y marca de 7-3 en el gran juego, por lo que la principal distancia entre ambos sigue estando en la longevidad.

Mahomes alcanzó el hito en la temporada 2026 y además mantuvo a Kansas City con arranque de 3-0. Frente a Miami completó 20 de 24 pases para 246 yardas, dos touchdowns y una intercepción.

Con ese triunfo igualó a Brady en el primer lugar histórico de victorias en las primeras 150 titularidades, contando fase regular y Playoffs, por delante de Joe Montana.

El post, sin embargo, incluye una imprecisión: la línea que atribuye un 7-2 a ambos en sus “primeros siete” juegos por el título de la AFC no coincide con los registros. Mahomes tiene marca de 5-2 en siete Finales de Conferencia Americana.

Aun con esa corrección, el paralelismo es notable. Mahomes y Brady llegaron a sus primeras 150 aperturas con el mismo 115-35, además de compartir el 98-31 señalado en temporada regular y el 3-2 en sus primeras cinco apariciones de Super Bowl.

La comparación vuelve a colocar al jugador de los Chiefs entre los quarterbacks con uno de los arranques más ganadores de la historia.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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