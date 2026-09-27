Patrick Mahomes iguala a Tom Brady: la increíble estadística tras 150 juegos en la NFL

Patrick Mahomes volvió a colocarse junto a Tom Brady en una estadística que alimenta una de las comparaciones más impactantes de la NFL. Tras la victoria de los Chiefs de Kansas City por 24-10 sobre los Dolphins de Miami, el quarterback llegó a 150 aperturas entre temporada regular y Playoffs con marca de 115 triunfos y 35 derrotas, exactamente el mismo registro que Brady tuvo al alcanzar esa cifra. El dato, difundido por el periodista Trey Wingo, es todavía más llamativo al separar la campaña regular.

Mahomes suma 98-31 en sus primeras 129 aperturas, mientras Brady también estaba 98-31 después del mismo número de juegos, de acuerdo con la comparación presentada. El pasador de Kansas City completa actualmente su balance con marca de 17-4 en Postemporada. La coincidencia también llega al Super Bowl. Mahomes ha disputado cinco y registra tres victorias y dos derrotas, el mismo 3-2 que Brady consiguió en sus primeras cinco apariciones. El exquarterback de Patriots y Buccaneers terminó después con siete campeonatos y marca de 7-3 en el gran juego, por lo que la principal distancia entre ambos sigue estando en la longevidad. Mahomes alcanzó el hito en la temporada 2026 y además mantuvo a Kansas City con arranque de 3-0. Frente a Miami completó 20 de 24 pases para 246 yardas, dos touchdowns y una intercepción.

Con ese triunfo igualó a Brady en el primer lugar histórico de victorias en las primeras 150 titularidades, contando fase regular y Playoffs, por delante de Joe Montana. El post, sin embargo, incluye una imprecisión: la línea que atribuye un 7-2 a ambos en sus “primeros siete” juegos por el título de la AFC no coincide con los registros. Mahomes tiene marca de 5-2 en siete Finales de Conferencia Americana. Aun con esa corrección, el paralelismo es notable. Mahomes y Brady llegaron a sus primeras 150 aperturas con el mismo 115-35, además de compartir el 98-31 señalado en temporada regular y el 3-2 en sus primeras cinco apariciones de Super Bowl. La comparación vuelve a colocar al jugador de los Chiefs entre los quarterbacks con uno de los arranques más ganadores de la historia.