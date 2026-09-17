Bills vs Lions: Buffalo gana 41-31 con gran actuación de Josh Allen

Cuatro días después de vencer a los Texans de Houston, Buffalo regresó a casa para disputar el primer partido de temporada regular en el nuevo Highmark Stadium. La ofensiva local tomó el control desde los primeros minutos y llegó a tener una ventaja de 21 puntos durante la primera mitad.

Los Bills de Buffalo mantuvieron su paso perfecto en el inicio de la temporada 2026 de la NFL al derrotar 41-31 a los Lions de Detroit en la Semana 2, en un partido donde Josh Allen volvió a ser protagonista con una actuación de cinco touchdowns totales.

Allen consiguió dos anotaciones por tierra y lanzó tres pases de touchdown para encabezar el ataque de los Bills. Con esta actuación, el quarterback llegó a siete partidos en su carrera con al menos cinco touchdowns totales. La ocasión anterior había sido la temporada pasada, cuando registró tres pases de anotación y tres touchdowns terrestres en el triunfo 44-32 sobre los Buccaneers de Tampa Bay.

Buffalo encontró la zona de anotación en cuatro de sus primeras cinco series ofensivas. Detroit, por su parte, consiguió responder antes del descanso y redujo parcialmente la diferencia para llegar al medio tiempo con el marcador 27-10.

Los Lions intentaron reaccionar en la segunda mitad y llegaron a colocarse a siete puntos de distancia, pero no pudieron completar la remontada. Jared Goff terminó con 327 yardas por pase y cuatro touchdowns, aunque cuatro de las series ofensivas de Detroit terminaron en despeje.

Amon-Ra St. Brown también tuvo una actuación destacada para los visitantes, con ocho recepciones para 142 yardas y dos anotaciones.

Buffalo encontró la manera de controlar el cierre del encuentro. Una serie ofensiva que terminó con un gol de campo permitió a los Bills ampliar nuevamente la diferencia y reducir las posibilidades de Detroit de darle la vuelta al marcador.

Allen finalizó con 20 pases completos para 248 yardas y tres touchdowns por aire, además de 72 yardas terrestres en 11 acarreos. James Cook complementó el ataque con 20 acarreos para 134 yardas y una anotación, que permitió a Buffalo superar los 40 puntos.

Con el triunfo, los Bills colocaron su marca en 2-0, mientras que los Lions quedaron con registro de 1-1. Buffalo tendrá como siguiente rival a los Chargers de Los Ángeles en la Semana 3.