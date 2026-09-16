Lions vs Bills: fecha, horario y transmisión del Thursday Night Football

La Semana 2 de la NFL comenzará este jueves con un duelo entre dos equipos que llegan con victoria en su presentación de temporada. Los Lions de Detroit visitarán a los Bills de Buffalo en un encuentro que, además de poner en juego el invicto de ambas franquicias, tendrá como escenario un nuevo capítulo para la afición local. El partido está programado para las 18:15 horas, tiempo del Centro de México, y será transmitido en México por FOX One y DAZN con NFL Game Pass. En Estados Unidos, la señal estará a cargo de Prime Video.

Para los Bills, el encuentro tendrá un significado particular, pues será el primer partido de temporada regular que se dispute en el nuevo Highmark Stadium, inmueble que reemplazó al antiguo estadio de la franquicia y que tendrá su presentación oficial ante su público durante un Thursday Night Football. El recinto, ubicado en Orchard Park, Nueva York, tiene capacidad para poco más de 60 mil aficionados. Su diseño incorpora una estructura abierta y una cubierta de 360 grados que protege buena parte de las localidades, además de una configuración que busca concentrar el ruido generado desde las tribunas hacia el campo. La construcción del estadio representó una inversión cercana a los 2 mil 100 millones de dólares y fue planeada para enfrentar las condiciones climáticas características de la región. Entre sus elementos también destacan unas gradas más verticales, pensadas para mejorar la visibilidad y la experiencia de los aficionados.

AMBOS LLEGAN CON UN TRIUNFO Tanto Detroit como Buffalo comenzaron la campaña con marca de 1-0, aunque sus victorias tuvieron desarrollos distintos. Los Bills tuvieron que emplearse a fondo para superar 36-31 a los Texans de Houston en la primera jornada, mientras que los Lions necesitaron tiempo extra para imponerse 31-30 a los Saints de Nueva Orleans. Ahora, ambos buscarán colocar su segunda victoria de la campaña en un escenario que tendrá una carga adicional para Buffalo por la inauguración competitiva de su nueva casa. Detroit, por su parte, tendrá también una cuenta pendiente en la serie. Los Lions acumulan cinco derrotas consecutivas frente a los Bills y no consiguen vencerlos desde 2006. El enfrentamiento más reciente entre ambas franquicias se produjo en 2024, cuando Buffalo consiguió imponerse 48-42. La historia tampoco favorece a Detroit cuando juega como visitante, pues su último triunfo en territorio de los Bills ocurrió el 22 de diciembre de 1991. En aquella ocasión, los Lions vencieron 17-14 en tiempo extra en el entonces Rich Stadium. Más de tres décadas después, Detroit volverá a Buffalo para intentar cambiar esa historia, mientras los Bills buscarán celebrar la apertura de su nuevo estadio con una victoria que les permita mantener el paso perfecto en el inicio de la temporada. NO TE LO PIERDAS Fecha: jueves 17 de septiembre de 2026. Hora: 18:15 horas, tiempo del Centro de México. Estadio: Highmark Stadium, Orchard Park, Nueva York. México: FOX One y DAZN con NFL Game Pass. Estados Unidos: Prime Video.