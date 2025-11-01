Bills y Chiefs se enfrentan en un duelo decisivo por el liderato de la Conferencia Americana
Buffalo y Kansas City protagonizan uno de los choques más esperados de la Semana 9 de la NFL; Allen y Mahomes vuelven a verse las caras con la mira puesta en los Playoffs
El Highmark Stadium será escenario de un nuevo capítulo entre Bills de Buffalo y Chiefs de Kansas City, dos potencias que han dominado la Conferencia Americana en los últimos años.
El juego se disputará este domingo a las 3:25 de la tarde, transmitido por el Canal 9, y promete emociones fuertes entre dos mariscales de campo que marcan la era actual de la NFL: Josh Allen y Patrick Mahomes.
Los Bills llegan con marca de 5-2 tras un arranque sólido en su división, aunque con altibajos en defensa.
Kansas City, por su parte, ostenta récord de 5-3 y busca consolidarse como aspirante al primer sembrado de la AFC, con tres victorias consecutivas que devolvieron confianza al equipo de Andy Reid.
ALLEN VS MAHOMES, UN DUELO DE TITANES
El enfrentamiento entre ambos quarterbacks vuelve a encender el debate sobre quién domina la liga.
Allen es el motor ofensivo de Buffalo: combina potencia aérea con capacidad de correr y generar yardas bajo presión.
Mahomes, en cambio, continúa demostrando que puede resolver partidos con creatividad y precisión quirúrgica, incluso sin un cuerpo de receptores de lujo.
Según las casas de apuestas, los Chiefs son ligeros favoritos por 2.5 puntos, con un total proyectado de 52.5 puntos combinados, reflejo del poder ofensivo de ambos equipos.
CLAVES PARA EL PARTIDO
Los Bills deberán controlar el tiempo de posesión si quieren neutralizar el ritmo ofensivo de Kansas City. Establecer el juego terrestre y mantener series largas será fundamental para mantener a Mahomes fuera del campo.
Por otro lado, los Chiefs necesitan balancear su ataque con un Isiah Pacheco constante por tierra y aprovechar las rutas intermedias de Travis Kelce para abrir la defensa secundaria rival.
La defensa de Buffalo también tendrá que elevar su nivel en terceros downs, una faceta donde han sufrido recientemente.
Evitar entregas de balón será igualmente vital: en los duelos previos entre ambos, las pérdidas han inclinado la balanza.
QUÉ ESPERAR DEL JUEGO
Se prevé un duelo de anotaciones y ajustes tácticos constantes. Allen buscará conectar con Khalil Shakir y Dalton Kincaid, mientras Mahomes intentará exprimir la creatividad de su ofensiva corta para desgastar a los linebackers de Buffalo.
Ambos entrenadores, Sean McDermott y Andy Reid, saben que este tipo de partidos definen si un equipo tiene madera de contendiente.
Diversos portales especializados proyectan un marcador cerrado, con ligera ventaja para Kansas City.
Pronóstico: Chiefs 28, Bills 24.