Bills y Chiefs se enfrentan en un duelo decisivo por el liderato de la Conferencia Americana

El Highmark Stadium será escenario de un nuevo capítulo entre Bills de Buffalo y Chiefs de Kansas City, dos potencias que han dominado la Conferencia Americana en los últimos años.

El juego se disputará este domingo a las 3:25 de la tarde, transmitido por el Canal 9, y promete emociones fuertes entre dos mariscales de campo que marcan la era actual de la NFL: Josh Allen y Patrick Mahomes.

Los Bills llegan con marca de 5-2 tras un arranque sólido en su división, aunque con altibajos en defensa.

Kansas City, por su parte, ostenta récord de 5-3 y busca consolidarse como aspirante al primer sembrado de la AFC, con tres victorias consecutivas que devolvieron confianza al equipo de Andy Reid.

ALLEN VS MAHOMES, UN DUELO DE TITANES

El enfrentamiento entre ambos quarterbacks vuelve a encender el debate sobre quién domina la liga.