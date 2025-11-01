Fulham golea 3-0 a Wolves con asistencia de Raúl Jiménez en la Premier League

El Fulham vivió una tarde redonda en Craven Cottage al vencer 3-0 al Wolverhampton, en partido correspondiente a la jornada de la Premier League, con una destacada actuación de Raúl Jiménez, quien dio una asistencia en el tanto que abrió el marcador. El resultado impulsa a los londinenses en la tabla y confirma el repunte del equipo bajo la dirección de Marco Silva. DOMINIO TOTAL EN CASA Desde los primeros minutos, el Fulham se mostró superior en todos los sectores del campo. El conjunto local manejó la posesión con paciencia y aprovechó los espacios que dejó una zaga visitante demasiado adelantada.

La sociedad entre Andreas Pereira y Raúl Jiménez funcionó como eje ofensivo, y el mexicano respondió con una asistencia que fue determinante para romper el cero. El pase de Jiménez llegó al minuto 9: recibió el balón en mediocampo, giró con categoría y filtró un balón perfecto para Ryan Sessegnon, quien definió con potencia ante la salida del arquero. La jugada fue celebrada por toda la grada, que reconoció la visión del mexicano, exjugador precisamente de los Wolves.

FULHAM SE REENCUENTRA CON EL TRIUNFO Con el marcador a favor, los “Cottagers” mantuvieron el control del juego. En el complemento, Fulham amplió la ventaja con goles de Pereira y Muniz, sellando una victoria que les da oxígeno en la pelea por la media tabla. El 3-0 final reflejó la contundencia de un equipo que no solo dominó, sino que fue eficaz frente al arco rival. Para Raúl Jiménez, la asistencia significó una inyección anímica importante. El delantero mexicano, que busca consolidarse tras un inicio de temporada irregular, volvió a demostrar su calidad y aportó presencia ofensiva constante.