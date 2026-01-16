Bills y su talón de Aquiles en el peor momento

/ 16 enero 2026
    Bills y su talón de Aquiles en el peor momento
    Búfalo enfrenta la postemporada con talento de sobra, pero con una grieta defensiva que los rivales saben cómo explotar. FOTO: AP

Las debilidades defensivas de Búfalo salen a flote justo cuando el margen de error desaparece en los playoffs de la NFL

En Playoffs no basta con tener un gran quarterback. Tampoco con una ofensiva espectacular capaz de ganar partidos a golpes de talento.

En enero, las debilidades se magnifican, y la de los Bills de Búfalo hoy es tan evidente como peligrosa: su defensiva profunda está sostenida con alfileres.

La posición de safety, históricamente uno de los pilares del esquema de Sean McDermott, se ha convertido en un foco rojo justo cuando el margen de error desaparece.

Lesiones, falta de continuidad y ausencia de recambios confiables han dejado a los Bills sin una pareja sólida atrás.

Lo preocupante no es solo quién está fuera, sino que no hay nadie probado esperando su oportunidad.

En postemporada, improvisar suele pagarse caro.

La defensiva profunda de Búfalo llega a playoffs como uno de los puntos más vulnerables del equipo de Sean McDermott. FOTO: ESPECIAL

El problema va más allá de los nombres.

La defensiva de Bills ha sufrido toda la temporada para deshacerse de bloqueos en el segundo nivel.

Es un grupo ligero, diseñado para velocidad y lectura, pero que ha quedado expuesto contra equipos físicos y, sobre todo, contra ofensivas que viven de jugadas explosivas.

Las estadísticas lo confirman: Búfalo permitió demasiadas jugadas largas y carreras grandes para un equipo que aspira al Super Bowl.

Sí, hubo momentos oportunos, una intercepción clave puede cambiar un partido, pero confiar en chispazos no es una estrategia sostenible en playoffs.

Ahora enfrentan a una ofensiva que, aunque irregular, vive de estirar el campo y castigar cualquier error de posicionamiento.

Las lesiones y la falta de recambios confiables han debilitado la posición de safety en los Bills en el peor momento de la temporada. FOTO: ESPECIAL

Si McDermott no ajusta con esquemas más conservadores, ayudas constantes y un plan claro para proteger su zona profunda, los Bills podrían ver cómo su temporada termina no por falta de talento, sino por una grieta defensiva que nunca lograron cerrar.

En enero, los campeonatos no se pierden por lo que no sabes hacer, sino por lo que todos saben que haces mal.

Y hoy, todos saben dónde atacar a Búfalo.

Armando Castilla

Armando Castilla

Armando Castilla Galindo es un periodista y empresario saltillense, reconocido por su liderazgo en el periodismo regional y su trayectoria en el sector editorial. Es el director general de Grupo Vanguardia, uno de los medios de comunicación con mayor trayectoria en el noreste de México, fundado en 1975 por la familia Castilla y pionero en cobertura local, nacional e internacional. Cuenta con formación en Contaduría y Finanzas por el Tecnológico de Monterrey y una maestría en Dirección de Empresas por la IPADE.

A lo largo de su trayectoria ha impulsado la innovación editorial, la transformación digital y la defensa de la libertad de expresión, consolidando a Vanguardia como un referente informativo con independencia editorial y rigor periodístico. Castilla Galindo ha defendido la libertad de expresión y la independencia editorial, valores clave en el ejercicio del periodismo, posicionando al medio como referente informativo a nivel nacional.

Es miembro del comité LATAM de WAN-IFRA.

