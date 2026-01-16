Bills y su talón de Aquiles en el peor momento

En Playoffs no basta con tener un gran quarterback. Tampoco con una ofensiva espectacular capaz de ganar partidos a golpes de talento.

En enero, las debilidades se magnifican, y la de los Bills de Búfalo hoy es tan evidente como peligrosa: su defensiva profunda está sostenida con alfileres.

La posición de safety, históricamente uno de los pilares del esquema de Sean McDermott, se ha convertido en un foco rojo justo cuando el margen de error desaparece.

Lesiones, falta de continuidad y ausencia de recambios confiables han dejado a los Bills sin una pareja sólida atrás.

Lo preocupante no es solo quién está fuera, sino que no hay nadie probado esperando su oportunidad.

En postemporada, improvisar suele pagarse caro.