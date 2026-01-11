Los Bills superan a Jaguars y avanzan en la AFC con triunfo como visitantes

Josh Allen encabezó a Buffalo en una victoria clave ante Jacksonville, con la que los Bills cortaron una racha de más de tres décadas sin ganar un partido de playoffs como visitantes

Josh Allen absorbió castigos, mantuvo la calma en los momentos clave y condujo a Buffalo a una victoria que puso fin a una larga espera. Los Bills superaron el domingo 27-24 a Jacksonville en la ronda de comodines de la AFC y lograron su primer triunfo de playoffs como visitantes en más de 30 años.

El cierre del partido quedó marcado por una serie ofensiva sostenida por Allen bajo presión. Con el apoyador Devin Lloyd encima, el quarterback encontró a Brandin Cooks para una ganancia de 36 yardas poco antes de la advertencia de los dos minutos. Esa jugada colocó a Buffalo en posición de anotar y, poco después, Allen culminó el avance con una carrera de una yarda para touchdown, en una acción en la que la defensa de Jacksonville le permitió cruzar la línea de gol.

En la jugada previa, Allen ya había mostrado determinación al ganar diez yardas en un sneak, resistiendo empujones y jalones sin dejarse caer mientras avanzaba hacia la zona prometida. “Confiando en todos en el campo”, dijo Allen tras el encuentro. “Gran victoria, gran victoria de equipo. Todo lo que tenemos que hacer es jugar nuestro juego, encontrar la manera de ganar un partido de fútbol. Vamos al siguiente”.

Buffalo ahora espera conocer a su rival de la siguiente ronda, que saldrá entre Denver o Nueva Inglaterra, con la posibilidad de empezar a construir una racha positiva como visitante en postemporada tras décadas de sequía. “Tenemos que hacerlo de nuevo. Tenemos que hacerlo de nuevo”, añadió Allen.

El plan ofensivo de los Bills se centró en deshacerse rápido del balón para neutralizar la presión de pase de Jacksonville. Allen completó 28 de 35 envíos para 273 yardas y un touchdown, además de correr para dos anotaciones. Fue capturado solo una vez y no cometió pérdidas de balón. Khalil Shakir fue su principal objetivo, con 12 recepciones para 82 yardas.

La actuación aérea fue clave, especialmente porque James Cook, líder terrestre de la NFL, fue contenido con 46 yardas en 15 acarreos. “Vamos a jugar el uno para el otro y luchar hasta el último segundo”, expresó Allen.

Buffalo (13-5) selló el triunfo con una intercepción a un pase desviado en la última serie ofensiva de Jacksonville. El resultado también rompió una racha negativa: los Bills estaban 0-5 como visitantes en playoffs bajo el entrenador Sean McDermott y habían perdido ocho juegos consecutivos de postemporada fuera de casa desde 1992.

Por Jacksonville, Lawrence completó 18 de 30 pases para 207 yardas, con envíos de anotación a Brian Thomas Jr., Parker Washington y Travis Etienne. Washington sumó siete recepciones para 107 yardas, mientras que Etienne y el novato Bhayshul Tuten combinaron 118 yardas en 14 acarreos.

Los Bills jugarán en Denver o Nueva Inglaterra el próximo fin de semana, mientras que los Jaguars enfocarán la temporada baja en reforzar una plantilla que mostró carencias de jugadores determinantes en ambos lados del balón.

