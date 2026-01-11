Los Bills superan a Jaguars y avanzan en la AFC con triunfo como visitantes

Josh Allen absorbió castigos, mantuvo la calma en los momentos clave y condujo a Buffalo a una victoria que puso fin a una larga espera. Los Bills superaron el domingo 27-24 a Jacksonville en la ronda de comodines de la AFC y lograron su primer triunfo de playoffs como visitantes en más de 30 años.

El cierre del partido quedó marcado por una serie ofensiva sostenida por Allen bajo presión. Con el apoyador Devin Lloyd encima, el quarterback encontró a Brandin Cooks para una ganancia de 36 yardas poco antes de la advertencia de los dos minutos. Esa jugada colocó a Buffalo en posición de anotar y, poco después, Allen culminó el avance con una carrera de una yarda para touchdown, en una acción en la que la defensa de Jacksonville le permitió cruzar la línea de gol.

TE PUEDE INTERESAR: Pumas deja ir el triunfo en CU y empata 1-1 ante Querétaro en su debut del Clausura 2026

En la jugada previa, Allen ya había mostrado determinación al ganar diez yardas en un sneak, resistiendo empujones y jalones sin dejarse caer mientras avanzaba hacia la zona prometida. “Confiando en todos en el campo”, dijo Allen tras el encuentro. “Gran victoria, gran victoria de equipo. Todo lo que tenemos que hacer es jugar nuestro juego, encontrar la manera de ganar un partido de fútbol. Vamos al siguiente”.