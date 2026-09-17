Lobos UAdeC busca su primera victoria de la temporada ante Tecos de la UAG

El encuentro, correspondiente a la Semana 3 de la temporada, está programado para las 19:00 horas, en el segundo partido consecutivo de la Jauría como local. Después de dos derrotas en el inicio de la campaña, el conjunto dirigido por Daniel Carrete buscará aprovechar nuevamente su condición de local para comenzar a cambiar el rumbo.

Los Lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) tendrán este viernes una nueva oportunidad para conseguir su primera victoria de la temporada 2026 de la Liga Mayor de ONEFA, cuando reciban a los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) en el Estadio Jorge Castro Medina de Saltillo.

Además del resultado, la producción ofensiva es uno de los aspectos que Lobos necesita mejorar. En sus dos primeros compromisos ha conseguido 20 puntos, mientras que sus rivales han sumado 48, una diferencia de 28 unidades.

El arranque de Lobos ha dejado una marca de 0-2. En su presentación, la UAdeC cayó 21-10 ante las Águilas de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en un partido en el que llegó al medio tiempo con ventaja de 10-7. Una semana después, ya en Saltillo, los Potros ITSON se impusieron 27-10.

La visita de Tecos representa, por ello, una nueva oportunidad para encontrar mayor regularidad durante los cuatro periodos y evitar que los partidos se definan en la segunda mitad. Frente a ITSON, la Jauría no logró responder después de que los Potros tomaron el control del encuentro.

El duelo también forma parte de la nueva etapa que atraviesa el programa de futbol americano de la UAdeC. Con Frank González como director del programa y Daniel “Carrete” como head coach, la institución trabaja con un plantel renovado que busca consolidar el proyecto en la Liga Mayor.

Para esta temporada, Lobos presentó un roster de 68 jugadores, de los cuales 27 vestirán por primera vez los colores de la UAdeC en esta categoría. La combinación entre elementos con experiencia y nuevos integrantes es parte de la apuesta para fortalecer al equipo.

Ahora, esa renovación tendrá otro examen frente a su afición. El calendario le ofrece a Lobos la posibilidad de permanecer en Saltillo durante varias semanas, por lo que sumar en casa será importante para comenzar a recuperar terreno dentro de su grupo.

Después del encuentro ante Tecos, la Jauría volverá a jugar como local el 25 de septiembre frente a los Indios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). Más adelante tendrá otros compromisos en Saltillo ante Cimarrones de Baja California y Frailes IT.

La cita inmediata, sin embargo, será este viernes. Lobos necesita convertir el Estadio Jorge Castro Medina en el escenario de su primer triunfo de la campaña y dejar atrás el 0-2 con el que comenzó su camino en la Liga Mayor 2026.