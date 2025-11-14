Brock Purdy volverá a jugar en la Semana 11 ante los Cardinals tras superar su lesión

Los 49ers de San Francisco recuperan a su líder ofensivo: Brock Purdy volverá a la titularidad en la Semana 11 de la NFL y estará disponible para enfrentar a los Cardinals de Arizona este domingo, luego de varias semanas fuera por la lesión en el dedo gordo del pie (“turf toe”) que lo obligó a detener su actividad desde la Semana 4.

El anuncio fue confirmado por el entrenador Kyle Shanahan, quien aseguró que, salvo imprevisto en las prácticas restantes, Purdy arrancará el partido.

VUELVE AL MANDO DEL ATAQUE

Purdy se lesionó en el duelo ante Jacksonville y desde entonces trabajó en su recuperación sin forzar su regreso, entendiendo el riesgo de una molestia que puede limitar movilidad y plantado al momento de lanzar.

TE PUEDE INTERESAR: Miguel ‘Piojo’ Herrera descarta renunciar tras derrota y apunta a Honduras como duelo decisivo

Durante su ausencia, el suplente Mac Jones se mantuvo al frente del equipo y mantuvo competitivos a los 49ers, pero la ofensiva perdió explosividad en momentos clave.