Brock Purdy volverá a jugar en la Semana 11 ante los Cardinals tras superar su lesión

Fútbol Americano
/ 14 noviembre 2025
    El quarterback Brock Purdy regresará como titular en la Semana 11 y buscará reactivar el ataque de los 49ers frente a los Cardinals. FOTO: ESPECIAL

El quarterback de los 49ers está listo para regresar después de varias semanas de ausencia por lesión y será titular frente a Arizona en duelo clave de la NFC Oeste

Los 49ers de San Francisco recuperan a su líder ofensivo: Brock Purdy volverá a la titularidad en la Semana 11 de la NFL y estará disponible para enfrentar a los Cardinals de Arizona este domingo, luego de varias semanas fuera por la lesión en el dedo gordo del pie (“turf toe”) que lo obligó a detener su actividad desde la Semana 4.

El anuncio fue confirmado por el entrenador Kyle Shanahan, quien aseguró que, salvo imprevisto en las prácticas restantes, Purdy arrancará el partido.

VUELVE AL MANDO DEL ATAQUE

Purdy se lesionó en el duelo ante Jacksonville y desde entonces trabajó en su recuperación sin forzar su regreso, entendiendo el riesgo de una molestia que puede limitar movilidad y plantado al momento de lanzar.

Durante su ausencia, el suplente Mac Jones se mantuvo al frente del equipo y mantuvo competitivos a los 49ers, pero la ofensiva perdió explosividad en momentos clave.

La reincorporación de Purdy representa un impulso inmediato: su precisión en rutas intermedias, lectura rápida y control del ritmo ofensivo son elementos que habían sido determinantes en el inicio de la temporada.

El propio mariscal declaró sentirse “realmente bien, sano y listo para liderar al equipo”, destacando que el proceso de recuperación fue exitoso.

IMPACTO DEPORTIVO Y ESTADÍSTICO

El regreso se da en un momento crucial dentro de la pelea divisional de la NFC Oeste y ante un rival que ya conoce bien: frente a los Cardinals, Purdy presume récord de 3-1, con promedio de 236 yardas aéreas por juego, nueve touchdowns y solo dos intercepciones.

Aunque está autorizado para jugar, el cuerpo técnico mantiene cautela debido a que el “turf toe” puede resentirse con cargas bruscas.

Shanahan anticipó que evaluarán progresión en movilidad y estabilidad durante la semana, priorizando que el quarterback se mantenga sano para el cierre del calendario regular.

El duelo ante Arizona será clave no solo para la tabla divisional, sino para determinar el estado real de Purdy tras su ausencia y el potencial de San Francisco rumbo a Playoffs.

Temas


Futbol Americano
previa

Localizaciones


Arizona

Personajes


Brock Purdy

Organizaciones


NFL
San Francisco 49ers
Arizona Cardinals

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

