    Miguel ‘Piojo’ Herrera descarta renunciar tras derrota y apunta a Honduras como duelo decisivo
    Piojo Herrera, firme en su cargo, pese al tenso intercambio con la prensa tras la derrota en la Eliminatoria. FOTO: GETTY IMAGES

El técnico de Costa Rica confirmó que seguirá al frente pese a la presión y necesita vencer sí o sí a Honduras el martes 18 de noviembre en la Eliminatoria rumbo al Mundial 2026

Miguel “Piojo” Herrera no renunciará al banquillo de la Selección de Costa Rica, pese a la derrota sufrida en el duelo eliminatorio de ayer rumbo al Mundial 2026 y a la creciente presión de la afición y los medios.

El entrenador mexicano aseguró en conferencia de prensa que mantiene firme su compromiso con el proceso y que el objetivo inmediato es ganar sí o sí el próximo partido para mantenerse con vida en la clasificación.

El revés dejó a la escuadra tica en una posición comprometida dentro de la tabla y desencadenó abucheos en el Estadio Nacional, donde parte de la afición exigió su salida. Sin embargo, Herrera fue tajante:

“Renunciar sería lo más cobarde de mi parte. Si en algún momento la Federación decide otra cosa, será su decisión, pero yo estoy aquí para trabajar y sostener al equipo”, expresó ante los cuestionamientos sobre su continuidad.

MEXICANO SE ‘AGARRA’ CON LA PRENSA

La conferencia posterior al partido tuvo momentos de fricción directa entre reporteros y el estratega, quien se mostró molesto por cómo su equipo dejó escapar el encuentro pese a haber tomado ventaja en el marcador.

Herrera estalló al recordar cómo, tras ir al frente, la selección perdió concentración y terminó cediendo puntos clave. “Íbamos arriba 2-0 y lo dejamos ir en veinte minutos. No puede pasar. No entiendo por qué dejamos de hacer lo que trabajamos”, señaló con evidente molestia.

El cuestionamiento insistente sobre su posible renuncia tensó aún más el ambiente, provocando respuestas cortantes del técnico: “No estoy pensando en irme. Estoy pensando en ganar el próximo partido. Lo demás es ruido”, remató.

HONDURAS, EL EXAMEN PARA APROBAR DEL ‘PIOJO’

Costa Rica volverá a la cancha el martes 18 de noviembre, cuando reciba a Honduras, en un encuentro que se convierte en auténtica final para las aspiraciones ticas.

El resultado podría marcar el rumbo definitivo del proyecto encabezado por Herrera y determinar si la federación mantiene su respaldo.

No hay margen para otro tropiezo: el equipo requiere sumar tres puntos y dejar atrás las dudas que han crecido alrededor del funcionamiento colectivo.

