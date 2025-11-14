Miguel ‘Piojo’ Herrera descarta renunciar tras derrota y apunta a Honduras como duelo decisivo

Miguel “Piojo” Herrera no renunciará al banquillo de la Selección de Costa Rica, pese a la derrota sufrida en el duelo eliminatorio de ayer rumbo al Mundial 2026 y a la creciente presión de la afición y los medios.

El entrenador mexicano aseguró en conferencia de prensa que mantiene firme su compromiso con el proceso y que el objetivo inmediato es ganar sí o sí el próximo partido para mantenerse con vida en la clasificación.

El revés dejó a la escuadra tica en una posición comprometida dentro de la tabla y desencadenó abucheos en el Estadio Nacional, donde parte de la afición exigió su salida. Sin embargo, Herrera fue tajante:

“Renunciar sería lo más cobarde de mi parte. Si en algún momento la Federación decide otra cosa, será su decisión, pero yo estoy aquí para trabajar y sostener al equipo”, expresó ante los cuestionamientos sobre su continuidad.