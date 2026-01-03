Buccaneers vencen a Panthers y la NFC South se define en Falcons vs Saints

Los Buccaneers de Tampa Bay mantuvieron vivas sus aspiraciones en la NFC South tras vencer 16-14 a los Panthers de Carolina en un duelo cerrado de la Semana 18 de la NFL.

En un partido marcado por condiciones complicadas y márgenes mínimos, Tampa Bay hizo lo necesario para seguir en la pelea por el título divisional, aunque no depende de sí mismo para avanzar a playoffs.

Baker Mayfield lideró a los Bucs con un envío de anotación en el momento clave del encuentro, mientras que el pateador Chase McLaughlin aportó puntos decisivos para sostener la ventaja.

