Buccaneers vencen a Panthers y la NFC South se define en Falcons vs Saints

Fútbol Americano
/ 3 enero 2026
    Buccaneers vencen a Panthers y la NFC South se define en Falcons vs Saints
    Tampa Bay cumplió ante Carolina, pero su pase a playoffs depende del resultado entre Falcons y Saints en la definición de la NFC South. FOTO: AP

Tampa Bay cumplió en la Semana 18 ante Carolina, pero el título divisional y el pase a playoffs en la NFC South dependen del resultado entre Atlanta y Nueva Orleans

Los Buccaneers de Tampa Bay mantuvieron vivas sus aspiraciones en la NFC South tras vencer 16-14 a los Panthers de Carolina en un duelo cerrado de la Semana 18 de la NFL.

En un partido marcado por condiciones complicadas y márgenes mínimos, Tampa Bay hizo lo necesario para seguir en la pelea por el título divisional, aunque no depende de sí mismo para avanzar a playoffs.

Baker Mayfield lideró a los Bucs con un envío de anotación en el momento clave del encuentro, mientras que el pateador Chase McLaughlin aportó puntos decisivos para sostener la ventaja.

TE PUEDE INTERESAR: Cierre de infarto en la NFL: lo que está en juego en la Semana 18 rumbo a los Playoffs

La victoria dejó a Tampa Bay con marca de 8-9, igualado con Carolina, en una de las divisiones más impredecibles de la temporada.

Qué decide el Falcons vs Saints en la NFC South

El desenlace de la división quedó en manos del enfrentamiento entre Falcons de Atlanta y Saints de Nueva Orleans, un juego que definirá al campeón divisional y el último boleto a la postemporada.

Si Saints gana o empata, los Buccaneers se coronan campeones de la NFC South gracias a los criterios de desempate frente a Panthers y Falcons.

Si Falcons gana, se produciría un empate múltiple con marca de 8-9, escenario en el que Carolina tendría ventaja por enfrentamientos directos, dejando a Tampa Bay fuera de los playoffs pese a su triunfo en la última semana.

Una división definida al límite

La NFC South cerró la temporada regular con tres equipos con opciones reales hasta el último día, reflejo de la paridad que marcó la campaña. Tampa Bay hizo su parte al imponerse a Carolina, pero deberá esperar el resultado en Atlanta para conocer su destino final.

