¡Último MNF de 2025! ¿Cubrirán los Rams los -8.5 o Falcons mantiene el partido reñido en casa?

Los Rams de Los Ángeles (11-4) tratarán de mejorar su posición rumbo a la postemporada cuando visiten a unos Falcons de Atlanta (6-9), ya eliminados, en lo que será el último Lunes por la Noche de la temporada 2025 de la NFL.

Después de la derrota frente a Seattle en la Semana 16, en la que perdieron una ventaja de 16 puntos en el último cuarto, el equipo de Sean McVay dejó de ser líder de su división y cayó al tercer lugar, aunque ya con su boleto a la postemporada asegurado. Matemáticamente todavía pueden ganar la división, pero no depende de ellos: necesitan que Seattle y San Francisco pierdan al menos un partido y que ellos ganen sus últimos dos encuentros. Para el inicio del partido de Lunes por la Noche, ya conocerán los resultados de esos rivales divisionales y sabrán si este escenario sigue siendo posible.

TE PUEDE INTERESAR: Nick Torres de Algodoneros a las Grandes Ligas: MVP de la LMB firma con los Yankees

La ofensiva de los Rams ha sido una de las mejores de la temporada. Lideran en yardas por jugada, EPA por jugada, porcentaje de éxito y puntos por partido, y solo están por detrás de los Vaqueros en yardas totales por encuentro. La efectividad y explosividad de esta ofensiva tienen a Matthew Stafford como uno de los favoritos para ganar el Jugador Más Valioso de la liga. Es probable que su receptor Davante Adams se pierda su segundo partido consecutivo por lesión, por lo que no tendría mucho sentido forzar su regreso. En el costado defensivo, los de Los Ángeles también muestran solidez: permiten menos de 20 puntos por partido, solo 5.1 yardas por jugada y son Top 5 en EPA por jugada y porcentaje de éxito.