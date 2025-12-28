¡Último MNF de 2025! ¿Cubrirán los Rams los -8.5 o Falcons mantiene el partido reñido en casa?
Los Ángeles visita a Atlanta en el último Lunes por la Noche de la temporada 2025 de la NFL, con la mira puesta en mejorar su posición de postemporada ante un rival ya eliminado
Los Rams de Los Ángeles (11-4) tratarán de mejorar su posición rumbo a la postemporada cuando visiten a unos Falcons de Atlanta (6-9), ya eliminados, en lo que será el último Lunes por la Noche de la temporada 2025 de la NFL.
Después de la derrota frente a Seattle en la Semana 16, en la que perdieron una ventaja de 16 puntos en el último cuarto, el equipo de Sean McVay dejó de ser líder de su división y cayó al tercer lugar, aunque ya con su boleto a la postemporada asegurado. Matemáticamente todavía pueden ganar la división, pero no depende de ellos: necesitan que Seattle y San Francisco pierdan al menos un partido y que ellos ganen sus últimos dos encuentros. Para el inicio del partido de Lunes por la Noche, ya conocerán los resultados de esos rivales divisionales y sabrán si este escenario sigue siendo posible.
La ofensiva de los Rams ha sido una de las mejores de la temporada. Lideran en yardas por jugada, EPA por jugada, porcentaje de éxito y puntos por partido, y solo están por detrás de los Vaqueros en yardas totales por encuentro. La efectividad y explosividad de esta ofensiva tienen a Matthew Stafford como uno de los favoritos para ganar el Jugador Más Valioso de la liga. Es probable que su receptor Davante Adams se pierda su segundo partido consecutivo por lesión, por lo que no tendría mucho sentido forzar su regreso. En el costado defensivo, los de Los Ángeles también muestran solidez: permiten menos de 20 puntos por partido, solo 5.1 yardas por jugada y son Top 5 en EPA por jugada y porcentaje de éxito.
Los Falcons de Atlanta son uno de esos equipos cuyas estadísticas no reflejan por completo su récord. No se les considera contendientes, pero sí han tenido algo de mala suerte durante la temporada, y no solo en el renglón de lesiones. Son uno de los pocos equipos con yardas netas por jugada positivas, pero con diferencial de puntos negativo y, por ende, récord perdedor, algo similar a lo que se vio con San Francisco en la temporada 2024. Tanto a la ofensiva como a la defensiva presentan números de media tabla. Vienen de dos triunfos consecutivos como visitantes, ante Arizona y Tampa Bay, rivales que están lejos del nivel que enfrentarán ante los Rams. Su receptor estrella, Drake London, aparece como cuestionable, aunque se espera que juegue el lunes.
TendenciasEn las últimas 24 temporadas, Rams ha visitado a Atlanta en cuatro ocasiones como favorito de al menos tres puntos. En todas ganó y cubrió la línea.
Las casas de apuesta abrieron con una línea de -8 para los Rams, con ligeros movimientos a lo largo de la semana. El domingo por la mañana se puede encontrar entre -7.5 y -8.5, dependiendo de la casa de apuestas. El total de puntos abrió en 50 y actualmente se ubica en 49.5. Aunque existe una ligera inclinación hacia las altas, la selección será tomar los puntos del local y jugar Atlanta +8.5 @ -115. Falcons tiene con qué mantener este partido dentro de una posesión. Ojalá así sea y el cierre de los Lunes por la Noche llegue con un duelo parejo.
