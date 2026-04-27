Bulls de Saltillo destacan con tercer lugar en el Nacional de Flag Football

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Fútbol Americano
/ 27 abril 2026
    Bulls de Saltillo destacan con tercer lugar en el Nacional de Flag Football
    El proceso de los Bulls incluye antecedentes de participación internacional en años recientes. FOTO: CORTESÍA

El equipo de Coahuila consiguió el tercer lugar en el NFL Flag Championships 2026, torneo nacional que reunió a los 32 estados, destacando la participación de jugadores de Saltillo en un proceso que sigue consolidándose

El equipo Bulls de Coahuila cerró su participación en el Torneo Nacional NFL Flag Championships 2026 con un tercer lugar nacional, resultado que confirma el crecimiento del flag football en la entidad y, en particular, el papel de los jugadores saltillenses dentro del representativo estatal.

El torneo, organizado por NFL México con el respaldo de los Raiders de Las Vegas y Banorte, reunió a 32 equipos mixtos —uno por cada estado del país— en las instalaciones del Colegio Cristóbal Colón de Lomas Verdes, en el Estado de México. Tras varios días de actividad, Querétaro se proclamó campeón al vencer 39-27 a Morelos en la final, mientras que Coahuila aseguró el tercer puesto al imponerse 32-14 al representativo del Estado de México.

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Para los Bulls, este resultado tiene un peso especial. La base del equipo está integrada por jugadores de Saltillo que han seguido un proceso constante en los últimos años, incluyendo una generación que ya sabe lo que es competir a nivel nacional e internacional. Hace dos años, varios de estos elementos se coronaron campeones nacionales en categoría U12 y posteriormente representaron a México en un torneo mundial en Orlando, Florida, donde obtuvieron el subcampeonato.

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Ahora, en la categoría U14, el grupo volvió a colocarse entre los mejores del país, mostrando solidez en ambos lados del campo y capacidad de respuesta en momentos clave, como lo reflejó el triunfo en el duelo por el tercer lugar.

El desempeño de los saltillenses fue parte importante del recorrido del equipo en el campeonato, donde enfrentaron una agenda exigente desde la fase de grupos. En ese trayecto, los Bulls mantuvieron competitividad ante distintos estilos de juego, lo que les permitió avanzar a las rondas finales.

El campeonato también dejó como Jugador Más Valioso (MVP) a Íker Zamudio Herrera, pieza clave en el equipo campeón de Querétaro, que con este resultado obtuvo el derecho de representar a México en un torneo internacional que se llevará a cabo este mismo año en Indianápolis, Estados Unidos.

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Durante el evento, el director general de NFL México, Arturo Olivé, destacó el nivel mostrado por los equipos participantes, así como el respaldo de las familias en el desarrollo deportivo de los jóvenes.

Más allá del resultado final, la participación de Coahuila refleja un proceso en consolidación. En el caso de Saltillo, el tercer lugar nacional respalda el trabajo que se ha realizado en la formación de jugadores y posiciona a los Bulls como uno de los referentes del flag football juvenil en el país.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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