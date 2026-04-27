Tigres visita a Nashville: arrancan las semifinales de la Concachampions

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/ 27 abril 2026
    Tigres visita a Nashville: arrancan las semifinales de la Concachampions
    El Geodis Park será escenario del primer capítulo de la semifinal. FOTO: MEXSPORT

Nashville SC y Tigres UANL se enfrentan en el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF, con realidades distintas en su rendimiento reciente

El cruce entre clubes de la MLS y la Liga MX suma un nuevo capítulo esta semana con el duelo entre Nashville SC y Tigres UANL, correspondiente a las semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF 2026. El encuentro está programado para el miércoles 28 de abril a las 18:30 horas (tiempo del centro de México) en el Geodis Park, casa del conjunto estadounidense.

El equipo local llega con resultados recientes que respaldan su momento. Nashville ha ganado cuatro de sus últimos cinco compromisos, incluyendo un 4-2 frente a Charlotte el pasado 26 de abril en la MLS. Días antes, el conjunto dirigido desde el banquillo mantuvo consistencia fuera de casa con un triunfo de 0-2 ante Atlanta United. En el plano internacional, su avance a esta instancia se consolidó tras eliminar al Club América, con una victoria por 0-1 como visitante, luego de un empate sin goles en el partido de ida.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol-internacional/psg-vs-bayern-asi-se-juega-la-semifinal-de-champions-este-martes-NB20302395

Estos resultados reflejan un equipo que ha logrado equilibrar su rendimiento en liga y torneo continental. Nashville ha mostrado orden en defensa y capacidad para resolver en ataque, factores que serán puestos a prueba ante un rival con mayor experiencia en este tipo de eliminatorias.

Del otro lado, Tigres encara el partido con un panorama distinto. El conjunto regiomontano viene de una victoria amplia por 5-1 frente a Mazatlán en la Liga MX, resultado que le permitió cortar una racha de dos empates consecutivos ante Atlas y Necaxa. Sin embargo, en su más reciente compromiso dentro de la competencia de CONCACAF, cayó por 3-1 ante el Seattle Sounders, lo que obliga al equipo a ajustar en un torneo donde ha sido protagonista en los últimos años.

En el plantel de Nashville destacan nombres como el portero Joe Willis, el mediocampista Hany Mukhtar y el delantero Sam Surridge, quienes han sido clave en el funcionamiento del equipo. Mukhtar, en particular, se mantiene como una de las piezas más influyentes en la generación ofensiva.

Tigres, por su parte, cuenta con una base de jugadores con recorrido internacional. El arquero Nahuel Guzmán lidera la zona defensiva, mientras que en ataque sobresalen André-Pierre Gignac y Ángel Correa. A ellos se suman mediocampistas como Juan Brunetta, Fernando Gorriarán y Diego Lainez, encargados de darle circulación al balón y conectar con el frente de ataque.

El partido representa una oportunidad para ambos clubes de acercarse a la final del torneo regional. Para Nashville, significaría confirmar su crecimiento reciente a nivel internacional; para Tigres, implicaría recuperar terreno en una competencia donde suele figurar entre los contendientes.

El encuentro podrá seguirse a través de FOX One en México. Más allá del resultado, el duelo también reaviva la comparación constante entre MLS y Liga MX, en un contexto donde los enfrentamientos directos han ganado peso en los últimos años dentro de la región.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Liga De Campeones De La Concacaf
Previa

Localizaciones


Nashville

Organizaciones


MLS
Tigres UANL
Liga MX

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Amenaza doble

Amenaza doble
true

Desaparecer en México: ¿hay alguien a quien le importe?
Fuerza Civil reporta bloqueos en carretera a Reynosa tras captura en Tamaulipas; vialidad fue liberada

Registra Nuevo León tres bloqueos tras detención en Tamaulipas de objetivo prioritario
La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que la mañana del lunes se registraron bloqueos y actos vandálicos en diversos puntos de la ciudad de Reynosa.

Reportan bloqueos y quema de autos en Reynosa, tras detención de ‘objetivo prioritario’
El calendario escolar en México marca mayo como uno de los meses con más descansos, gracias a fechas oficiales y actividades académicas que generan esperados “megapuentes”.

Los puentes de mayo... Estos son todos los megapuentes de descanso oficiales en México en 2026
Conoce las señales del golpe de calor y cómo impacta la salud durante las altas temperaturas en México; síntomas, riesgos y qué ocurre en el cuerpo.

¡Cuidado con el Golpe de Calor en México!... señales de alerta y cómo prevenirlo en días de altas temperaturas
Una antigua entrevista de Ángela Aguilar volvió a viralizarse tras los rumores sobre un supuesto romance con Canelo Álvarez.

¿Canelo enviaba ‘camiones de flores’ a Ángela Aguilar? Resurge versión y estalla polémica
Los Rockets de Houston vencieron a los Lakers de Los Ángeles y evitaron la barrida en la primera ronda de los Playoffs de la NBA 2026.

Resultado Lakers vs Rockets hoy: Houston brilla en casa y sobrevive en los Playoffs de la NBA