Tigres visita a Nashville: arrancan las semifinales de la Concachampions

El cruce entre clubes de la MLS y la Liga MX suma un nuevo capítulo esta semana con el duelo entre Nashville SC y Tigres UANL, correspondiente a las semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF 2026. El encuentro está programado para el miércoles 28 de abril a las 18:30 horas (tiempo del centro de México) en el Geodis Park, casa del conjunto estadounidense. El equipo local llega con resultados recientes que respaldan su momento. Nashville ha ganado cuatro de sus últimos cinco compromisos, incluyendo un 4-2 frente a Charlotte el pasado 26 de abril en la MLS. Días antes, el conjunto dirigido desde el banquillo mantuvo consistencia fuera de casa con un triunfo de 0-2 ante Atlanta United. En el plano internacional, su avance a esta instancia se consolidó tras eliminar al Club América, con una victoria por 0-1 como visitante, luego de un empate sin goles en el partido de ida.

Estos resultados reflejan un equipo que ha logrado equilibrar su rendimiento en liga y torneo continental. Nashville ha mostrado orden en defensa y capacidad para resolver en ataque, factores que serán puestos a prueba ante un rival con mayor experiencia en este tipo de eliminatorias.

Del otro lado, Tigres encara el partido con un panorama distinto. El conjunto regiomontano viene de una victoria amplia por 5-1 frente a Mazatlán en la Liga MX, resultado que le permitió cortar una racha de dos empates consecutivos ante Atlas y Necaxa. Sin embargo, en su más reciente compromiso dentro de la competencia de CONCACAF, cayó por 3-1 ante el Seattle Sounders, lo que obliga al equipo a ajustar en un torneo donde ha sido protagonista en los últimos años. En el plantel de Nashville destacan nombres como el portero Joe Willis, el mediocampista Hany Mukhtar y el delantero Sam Surridge, quienes han sido clave en el funcionamiento del equipo. Mukhtar, en particular, se mantiene como una de las piezas más influyentes en la generación ofensiva. Tigres, por su parte, cuenta con una base de jugadores con recorrido internacional. El arquero Nahuel Guzmán lidera la zona defensiva, mientras que en ataque sobresalen André-Pierre Gignac y Ángel Correa. A ellos se suman mediocampistas como Juan Brunetta, Fernando Gorriarán y Diego Lainez, encargados de darle circulación al balón y conectar con el frente de ataque.

El partido representa una oportunidad para ambos clubes de acercarse a la final del torneo regional. Para Nashville, significaría confirmar su crecimiento reciente a nivel internacional; para Tigres, implicaría recuperar terreno en una competencia donde suele figurar entre los contendientes. El encuentro podrá seguirse a través de FOX One en México. Más allá del resultado, el duelo también reaviva la comparación constante entre MLS y Liga MX, en un contexto donde los enfrentamientos directos han ganado peso en los últimos años dentro de la región.

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