Bulls de Coahuila viajan al Nacional de Flag Football en Ciudad de México

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Fútbol Americano
/ 23 abril 2026
    Bulls de Coahuila viajan al Nacional de Flag Football en Ciudad de México
    El equipo coahuilense llega como campeón estatal invicto a la competencia nacional. FOTO: CORTESÍA

El equipo participará del 24 al 26 de abril en el Campeonato Nacional de Flag Football en Ciudad de México, donde enfrentará a selecciones de los 32 estados con la meta de avanzar y buscar el pase al torneo internacional en Estados Unidos

El equipo Bulls de Coahuila iniciará este fin de semana su participación en el Campeonato Nacional de Flag Football, un torneo que reunirá a representativos de los 32 estados del país del 24 al 26 de abril en la Ciudad de México.

El conjunto coahuilense llega a esta instancia tras coronarse campeón estatal sin conocer la derrota, resultado de un proceso que combina trabajo en equipo y continuidad en su base de jugadores. Bajo la dirección de los entrenadores Aryok Reynoso y Yadira Leyva, el equipo buscará abrirse paso en una competencia que otorga, además del título nacional, la posibilidad de representar a México en el torneo internacional NFL Championships, programado para julio de 2026 en Westfield, Indiana, Estados Unidos.

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La plantilla está integrada por Luca César, Rodrigo Gil, Emiliano Sánchez, Emiliano Ortega, Darío García, Axel Trejo, Danilo Covarrubias, Diego Veloz, Akiko Hernández y Sofía Zapata, un grupo que ya cuenta con experiencia en este tipo de escenarios.

$!Jugadores y cuerpo técnico buscarán repetir experiencias internacionales logradas en años anteriores.
Jugadores y cuerpo técnico buscarán repetir experiencias internacionales logradas en años anteriores. FOTOS: CORTESÍA

Hace dos años, varios de estos jugadores formaron parte del equipo que, en la categoría U12, obtuvo el campeonato nacional en un torneo similar organizado por la NFL. Posteriormente, representaron al país en Orlando, Florida, donde consiguieron el subcampeonato mundial, antecedente que hoy marca las expectativas de esta nueva generación, ahora en categoría U15.

El torneo, respaldado por la NFL y con participación de franquicias como los Raiders de Las Vegas, reunirá a equipos de todo el país en un formato que exige constancia durante varios encuentros en un mismo día, especialmente en la fase inicial.

$!La jornada del sábado 25 de abril será clave para definir su avance en el torneo.
La jornada del sábado 25 de abril será clave para definir su avance en el torneo. FOTO: CORTESÍA

En ese sentido, los Bulls ya tienen definido su rol de juegos para el sábado 25 de abril, jornada clave en sus aspiraciones dentro del campeonato:

10:30 horas vs Veracruz (Campo 1)

12:30 horas vs Campeche (Campo 6)

15:30 horas vs Tlaxcala (Campo 4)

Estos partidos serán determinantes para su avance a las siguientes rondas, en un sistema donde cada resultado puede influir directamente en la clasificación.

$!El torneo reúne a equipos de los 32 estados con el objetivo de obtener el título nacional.
El torneo reúne a equipos de los 32 estados con el objetivo de obtener el título nacional. FOTO: CORTESÍA

El equipo viajará a la capital del país con la intención de mantener el nivel mostrado en la etapa estatal y replicar los resultados obtenidos en procesos anteriores. La experiencia acumulada y el conocimiento del formato de competencia son factores que podrían jugar a su favor.

Con el inicio del torneo a la vuelta de la esquina, Coahuila tendrá representación en una de las plataformas más importantes del flag football juvenil en México, donde cada equipo buscará no solo el campeonato, sino también la oportunidad de competir a nivel internacional.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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