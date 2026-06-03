Caleb Williams a la portada de Madden NFL 27: el histórico logro del QB de los Bears que divide a los fans

Caleb Williams ya tiene un nuevo capítulo para presumir en su joven carrera dentro de la NFL. El quarterback de los Bears de Chicago fue anunciado por EA Sports como el atleta de portada de Madden NFL 27, una distinción que lo coloca entre las figuras más mediáticas de la liga y que confirma su crecimiento como uno de los rostros llamados a marcar época. La portada muestra a Williams en pleno salto, en una imagen que hace referencia a una jugada memorable ante los Packers de Green Bay y que también evoca la icónica silueta aérea asociada con Michael Jordan, otro símbolo deportivo de Chicago. Con el skyline de la ciudad como fondo, EA Sports apostó por una portada cargada de identidad, espectáculo y conexión directa con la afición de los Bears.

El nombramiento también tiene un peso histórico para la franquicia, pues Williams se convierte en el primer jugador de los Bears de Chicago en aparecer en la portada principal del Madden, una saga que desde hace décadas acompaña a los aficionados de la NFL y que suele reservar ese espacio para estrellas consolidadas o figuras de alto impacto mediático. Para Caleb Williams, la elección llega en un momento clave de su carrera. Tras ser seleccionado como primera selección global del Draft 2024, el quarterback se consolidó como pieza central del proyecto de Chicago y viene de una temporada en la que reforzó su etiqueta de líder ofensivo, con números que lo pusieron en la conversación nacional y elevaron las expectativas rumbo a la siguiente campaña. Además del impacto deportivo, la portada también destaca por la personalidad del jugador. Williams aparece con las uñas pintadas, una de sus señas de identidad, en un detalle que ha generado conversación por su estilo, autenticidad y forma de proyectarse dentro y fuera del emparrillado.

El anuncio no tardó en encender el debate entre los seguidores de la NFL, especialmente por la famosa “maldición del Madden”, una superstición que durante años ha acompañado a algunos atletas que fueron portada del videojuego y que después enfrentaron lesiones, bajas de rendimiento o temporadas complicadas. Ahora, la atención estará puesta en si Williams puede romper con esa narrativa y responder a la expectativa desde el campo.

Madden NFL 27 llegará al mercado el 13 de agosto de 2026, con Caleb Williams como imagen principal de una edición que promete mejoras en jugabilidad, experiencia de franquicia y mayor profundidad para los fanáticos. Para los Bears de Chicago, la portada representa más que una campaña de videojuegos: es una señal del nuevo lugar que ocupa su quarterback en el mapa de la NFL.

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