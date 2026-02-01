Cardinals confirman a Mike LaFleur como su nuevo head coach rumbo a la próxima temporada

Fútbol Americano
/ 1 febrero 2026
    Cardinals confirman a Mike LaFleur como su nuevo head coach rumbo a la próxima temporada
    Mike LaFleur fue presentado como nuevo head coach de los Cardinals, tras su paso como coordinador ofensivo de los Rams de Los Ángeles, de cara a la temporada 2026 de la NFL. FOTO: ESPECIAL

Arizona hizo oficial la llegada del excoordinador ofensivo de los Rams de Los Ángeles, en una apuesta por renovar su proyecto deportivo en la NFL

La franquicia de los Cardinals de Arizona oficializó este domingo la contratación de Mike LaFleur, excoordinador ofensivo de los Rams de Los Ángeles, como su nuevo entrenador en jefe bajo un contrato por cinco años para liderar el proyecto rumbo a la temporada 2026 de la NFL.

LaFleur, de 38 años, llega para sustituir a Jonathan Gannon, quien fue despedido el pasado 5 de enero tras tres temporadas con récord de 15–36 y un decepcionante 3–14 en la campaña 2025 que dejó a los Cardinals fuera de los Playoffs.

Como coordinador ofensivo de los Rams durante las últimas tres temporadas, LaFleur colaboró con uno de los ataques más productivos de la liga, aunque no fue el responsable directo de llamar las jugadas.

Su llegada representa una apuesta por modernizar el esquema ofensivo y maximizar el talento joven del roster de Arizona.

El dueño Michael Bidwill y el gerente general Monti Ossenfort destacaron su inteligencia, habilidades comunicativas y liderazgo como factores clave para asumir el reto de reconstruir al equipo.

Bidwill señaló que LaFleur posee “todas las cualidades necesarias para liderar al equipo hacia el éxito”.

LaFleur afronta el desafío de cambiar el rumbo de una franquicia que ha tenido dificultades para competir consistentemente en la NFC West y que busca volver a los playoffs tras varias temporadas sin éxito.

La situación del quarterback Kyler Murray sigue siendo una decisión importante para la gerencia y el cuerpo técnico, tras una temporada afectada por lesiones y rendimiento irregular.

Con este nombramiento, los Cardinals buscan no solo mejorar su marca tras el 3–14 de 2025, sino establecer una identidad y competitividad sostenibles bajo una nueva dirección estratégica en la sideline.

