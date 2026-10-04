Chiefs, Vikings y 49ers sobreviven: son los últimos invictos de la NFL tras la Semana 4

Kansas City Chiefs, Minnesota Vikings y San Francisco 49ers cerraron el domingo como los últimos equipos perfectos de la NFL. Los tres ganaron sus compromisos de la Semana 4 y colocaron su marca en 4-0, después de una jornada que también bajó del grupo de invictos a Las Vegas Raiders y Buffalo Bills. Kansas City salió con vida de uno de los partidos más esperados del fin de semana. En Allegiant Stadium, los Chiefs derrotaron 30-27 a los Raiders, que también llegaban con registro de 3-0.

Patrick Mahomes lanzó para 225 yardas y dos touchdowns, mientras Kenneth Walker III fue determinante por tierra con 177 yardas y dos anotaciones. Tyquan Thornton terminó con 111 yardas por recepción y dos pases de touchdown atrapados. El encuentro se decidió hasta los últimos segundos. Las Vegas se acercó 30-27 con menos de dos minutos por jugar y todavía recuperó el balón con oportunidad de empatar o ganar, pero Kirk Cousins fue interceptado por Xavier Nwankpa a 10 segundos del final. Así, los Chiefs se apoderaron en solitario de la cima del Oeste de la AFC y cortaron el inicio perfecto de su rival divisional.

Minnesota también llegó a 4-0, aunque de una forma muy distinta. Los Vikings vencieron 15-10 a Miami sin anotar un solo touchdown: Will Reichard convirtió cinco goles de campo, incluido uno de 50 yardas, y produjo todos los puntos de su equipo. Kyler Murray completó 27 de 37 envíos para 247 yardas, mientras T.J. Hockenson atrapó 13 pases para 119. La defensa volvió a sostener a los Vikings. Miami apenas acumuló 198 yardas totales y Malik Willis terminó con 85 por pase. Ollie Gordon II fue la principal amenaza de los Dolphins con 100 yardas terrestres y el único touchdown del equipo, pero Minnesota consumió el cierre del partido y mantuvo intacto su récord.

San Francisco completó el trío de invictos con triunfo de 24-14 sobre Denver en Levi’s Stadium. Después de un primer tiempo que terminó 3-3, los 49ers explotaron tras el descanso. Brock Purdy conectó pases de touchdown con Deebo Samuel y George Kittle, mientras Christian McCaffrey añadió una anotación terrestre. La jugada que terminó por sentenciar el encuentro llegó en el cuarto periodo. Con Denver a solo tres puntos, Purdy encontró a Kittle en un pase corto que el ala cerrada convirtió en touchdown de 56 yardas para poner el 24-14. Purdy terminó con 218 yardas y dos anotaciones, sin intercepciones.

El panorama de los invictos cambió drásticamente en unas horas. Cinco equipos comenzaron la Semana 4 sin derrota: Chiefs, Raiders, Vikings, 49ers y Bills.

Las Vegas cayó directamente ante Kansas City y Buffalo perdió 29-26 frente a New England, por lo que únicamente Chiefs, Vikings y 49ers permanecen con marca perfecta de 4-0. Kansas City lidera el Oeste de la AFC; Minnesota manda en el Norte de la NFC, y San Francisco conserva el primer lugar del Oeste de la Nacional. Después del primer mes de temporada, los tres aparecen como la última resistencia perfecta de una NFL 2026 que ya dejó sin invicto a 29 de sus 32 franquicias.