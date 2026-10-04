Lamar Jackson enciende las alarmas: estos son los lesionados de la Semana 4 de la NFL

La Semana 4 de la NFL dejó una factura pesada en la jornada dominical, con Lamar Jackson al frente de varias figuras que abandonaron sus partidos por lesión. El quarterback de los Baltimore Ravens sufrió un problema en el tobillo izquierdo ante los Tennessee Titans y no volvió para la segunda mitad. Jackson habría resentido el tobillo en una captura de Jermaine Johnson II sobre el cierre del segundo cuarto. Antes de salir completó 15 de 20 pases para 222 yardas y dos touchdowns, además de sumar 20 por tierra. Tyler Huntley tomó los controles.

Los Ravens deberán evaluar la gravedad antes de saber si el dos veces MVP estará disponible en la Semana 5 ante Atlanta. Marlon Humphrey también salió por una molestia en la pantorrilla.

Otro golpe importante ocurrió en Filadelfia. Saquon Barkley fue descartado por una lesión en el tendón de la corva durante la derrota de los Eagles frente a Los Angeles Rams. Philadelphia también perdió al linebacker Jonathan Greenard por el tobillo y al cornerback Quinyon Mitchell por la rodilla.

En Cincinnati, Ja’Marr Chase quedó fuera por una conmoción cerebral tras recibir un fuerte impacto ante Jacksonville. El receptor deberá superar el protocolo de la NFL antes de regresar. Washington tampoco escapó: Marcus Mariota sufrió una lesión en la rodilla derecha frente a Indianapolis y fue sustituido por Athan Kaliakmanis, mientras Jayden Daniels ya estaba fuera por una dislocación en el codo izquierdo.

La jornada dejó más nombres de peso. DJ Moore, de Buffalo, no regresó por una lesión de hombro; Edgerrin Cooper, linebacker de Green Bay, salió por una lesión de Aquiles que, según Matt LaFleur, podría terminar con su temporada; Patrick Surtain II, de Denver, fue descartado por el tobillo; Rashee Rice, de Kansas City, sufrió una lesión en el tendón de la corva; y los Chargers perdieron a Ladd McConkey por el pie y a Joe Alt por el cuello. Fuera de los lesionados del domingo, Tampa Bay recibió una actualización sobre Baker Mayfield. El quarterback, que se dislocó el pulgar derecho ante Minnesota en la Semana 3, estaría fuera entre tres y seis semanas. Los estudios descartaron fractura y daño en ligamentos o tendones, pero su regreso dependerá de qué tan rápido recupere la fuerza para sujetar y lanzar el balón.

Mayfield no fue colocado en la lista de lesionados, por lo que Tampa Bay mantiene abierta la posibilidad de recuperarlo antes de cuatro partidos. Aun así, su racha de 57 aperturas consecutivas con los Buccaneers terminó este domingo ante Green Bay, con el novato Jalon Daniels como titular. Con Jackson bajo observación y Mayfield ante una ausencia que puede extenderse, la Semana 4 volvió a golpear a varias estrellas de la NFL.