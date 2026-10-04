Aryna Sabalenka queda fuera del China Open: Bartunkova firma el batacazo en Beijing

El China Open 2026 perdió a otra de sus grandes figuras. Aryna Sabalenka, número dos del mundo y segunda sembrada del torneo, quedó eliminada en la tercera ronda tras caer 6-4 y 6-3 frente a la checa Nikola Bartunkova, en una de las mayores sorpresas del torneo. La sorpresa sacudió Beijing. Bartunkova, de 20 años y ubicada en el puesto 34 del ranking mundial, golpeó desde el arranque al romper el servicio de la bielorrusa en el primer juego. Sabalenka tuvo una oportunidad clara de reaccionar, pero desperdició cinco puntos de quiebre en el sexto game y terminó cediendo el parcial inicial tras un set intenso.

El guion se mantuvo en el segundo set. La checa mantuvo la calma ante la potencia de la cuatro veces campeona de Grand Slam y volvió a castigar con profundidad desde el fondo. Tras una hora y 35 minutos, Bartunkova cerró el partido por 6-4 y 6-3, con cuatro aces y sin permitir que Sabalenka concretara ninguno de sus cinco break points. El resultado agrava el momento de Sabalenka en Beijing. La exnúmero uno nunca ha superado los Cuartos de Final del China Open y ahora encadena nueve torneos sin conquistar un título. Su última gran oportunidad había llegado en el US Open, donde perdió la Final frente a Elena Rybakina. El resultado sacudió el cuadro femenino: en menos de 24 horas quedaron fuera las dos primeras sembradas.

Rybakina, actual número uno del mundo, había sido sorprendida el sábado por Alina Charaeva, y el WTA 1000 se quedó sin sus dos máximas favoritas. Para Bartunkova, en cambio, el triunfo representa su primera victoria ante una rival del Top 3 y apenas la segunda frente a una jugadora del Top 10. La checa, sembrada 26, avanzó a Octavos de Final y se medirá con la austriaca Sinja Kraus. EL RESTO DE RESULTADOS DE LA JORNADA FEMENIL DEL CHINA OPEN En el resto de la jornada femenil, Mirra Andreeva, cuarta cabeza de serie, superó 6-4 y 6-1 a Polina Kudermetova, mientras Linda Noskova, quinta sembrada y finalista del año pasado, arrolló 6-2 y 6-1 a Viktorija Golubic para instalarse también entre las mejores 16. Naomi Osaka mantuvo vivo su camino en Beijing al derrotar 7-6(4) y 6-4 a Sara Bejlek. Karolina Muchova tuvo que remontar ante Liudmila Samsonova para imponerse 4-6, 6-4 y 6-2 en uno de los duelos más cerrados del domingo. Además, Sinja Kraus venció 6-1 y 6-4 a Dayana Yastremska; Ekaterina Alexandrova remontó 3-6, 6-4 y 6-3 contra Diana Shnaider, y Daria Snigur firmó una contundente victoria de 6-1 y 6-0 sobre Taylah Preston para completar los principales resultados de la jornada.