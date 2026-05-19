Carlos Alcaraz confirma baja de Roland Garros y Wimbledon por lesión en la muñeca

La ausencia de Carlos Alcaraz en Wimbledon ya es oficial. El tenista español confirmó este martes que no podrá disputar el tercer Grand Slam de la temporada debido a la lesión en la muñeca derecha que arrastra desde abril, una situación que también lo dejó fuera de Roland Garros y que modifica por completo el panorama del circuito masculino para las próximas semanas. A través de sus redes sociales, Alcaraz explicó que su recuperación avanza de forma positiva, aunque todavía no se encuentra en condiciones de competir al máximo nivel. “Mi recuperación va por buen camino y me siento mucho mejor, pero desgraciadamente aún no estoy listo para poder jugar”, publicó el jugador, quien tenía previsto regresar durante la gira de césped.

El problema físico comenzó durante su participación en el Abierto de Barcelona, torneo en el que sufrió molestias en la muñeca derecha. Desde entonces, el español optó por detener su actividad para evitar complicaciones mayores en una temporada en la que inició con fuerza tras conquistar el Abierto de Australia.

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Ese título en Melbourne le permitió convertirse en el tenista más joven en completar la colección de los cuatro Grand Slams, consolidando además su posición entre las principales figuras de la nueva generación del tenis mundial. La baja en Wimbledon representa un golpe importante para el torneo británico, donde Alcaraz había construido una relación especial en los últimos años. El español ganó el campeonato en 2023 y 2024, ambas veces tras derrotar a Novak Djokovic en la final. En la edición más reciente llegó nuevamente al partido por el título, aunque esta vez cayó frente a Jannik Sinner, en un duelo que alimentó la creciente rivalidad entre ambos. “Son dos torneos realmente especiales para mí y los echaré mucho de menos”, señaló Alcaraz en referencia tanto a Wimbledon como al torneo del Queen’s Club, competencia previa que también quedó fuera de sus planes. Desde 2021, el español no había faltado al major londinense. Además, sus números recientes sobre césped respaldaban su condición de favorito: acumulaba marca de 31 victorias y apenas una derrota en las últimas tres temporadas sobre esa superficie.

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Mientras continúa con su recuperación, el equipo del murciano ya tiene puesta la atención en la gira norteamericana sobre cancha dura. Los Masters 1000 de Montreal y Cincinnati aparecen como posibles torneos de regreso antes del US Open, donde Alcaraz buscaría retomar el ritmo competitivo en el último Grand Slam del año. “Seguimos trabajando para volver lo antes posible”, escribió el español al cerrar su mensaje.

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