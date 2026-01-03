AEL Limassol arranca 2026 con triunfo 1-0 ante Ethnikos Achnas, con Ochoa como figura

El AEL Limassol inició el 2026 con una victoria importante al imponerse 1-0 al Ethnikos Achnas en duelo correspondiente a la Primera División de Chipre.

El resultado permitió al conjunto de Limassol sumar tres puntos clave y recuperar confianza tras el cierre del año anterior.

El único gol del partido llegó en el segundo tiempo, cuando Zakaria Sawo aprovechó una oportunidad dentro del área para definir y romper el equilibrio en el marcador.

TE PUEDE INTERESAR: Genoa empata 1-1 con Pisa; Johan Vásquez vuelve a cometer error y propicia gol del rival