AEL Limassol arranca 2026 con triunfo 1-0 ante Ethnikos Achnas, con Ochoa como figura
COMPARTIR
TEMAS
Personajes
Guillermo Ochoa fue clave en la victoria del AEL Limassol 1-0 sobre Ethnikos Achnas, al mantener su portería en cero y liderar un sólido trabajo defensivo
El AEL Limassol inició el 2026 con una victoria importante al imponerse 1-0 al Ethnikos Achnas en duelo correspondiente a la Primera División de Chipre.
El resultado permitió al conjunto de Limassol sumar tres puntos clave y recuperar confianza tras el cierre del año anterior.
El único gol del partido llegó en el segundo tiempo, cuando Zakaria Sawo aprovechó una oportunidad dentro del área para definir y romper el equilibrio en el marcador.
TE PUEDE INTERESAR: Genoa empata 1-1 con Pisa; Johan Vásquez vuelve a cometer error y propicia gol del rival
A partir de ese momento, el AEL apostó por el orden táctico y la solidez defensiva para proteger la ventaja hasta el silbatazo final.
En ese plan, la figura fue Guillermo Ochoa. El guardameta mexicano tuvo una actuación determinante al mantener su arco en cero, con intervenciones clave que evitaron el empate de Ethnikos Achnas, especialmente en el tramo final del encuentro.
Su experiencia y liderazgo fueron factores decisivos para sostener el resultado como visitante.
Con esta victoria, el AEL Limassol arranca el año con señales positivas en la Primera División de Chipre, mientras Ochoa continúa consolidándose como una pieza fundamental del equipo.
El conjunto de Limassol buscará extender esta inercia positiva en las siguientes jornadas, con el objetivo de escalar posiciones y acercarse a la zona alta de la tabla.