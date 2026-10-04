Colts castigan a Commanders en Londres y regresan al .500 en la Semana 4 de la NFL

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    Colts castigan a Commanders en Londres y regresan al .500 en la Semana 4 de la NFL
    Jonathan Taylor anotó dos touchdowns y corrió para 95 yardas en la victoria 30-13 de los Colts sobre los Commanders en Londres. FOTO: AP

Jonathan Taylor comandó el triunfo de Indianapolis en Inglaterra, mientras Washington perdió a Marcus Mariota y cayó a marca de 1-3

Indianapolis Colts despertó después de un arranque complicado y terminó imponiéndose 30-13 a Washington Commanders en el Tottenham Hotspur Stadium, en Londres, para colocar su récord en 2-2 durante la Temporada 2026 de la NFL.

Washington, que llegaba con la posibilidad de emparejar su marca, cayó a 1-3 y además salió de Inglaterra con nuevas preocupaciones en la posición de quarterback.

Los Commanders comenzaron mejor y tomaron ventaja de 6-0 con dos goles de campo, pero el partido cambió cuando Marcus Mariota, titular ante la ausencia de Jayden Daniels por una lesión de codo, abandonó el encuentro tras resentirse de la rodilla.

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El novato Athan Kaliakmanis tuvo que entrar y terminó con 186 yardas, un touchdown y una intercepción.

Indianapolis aprovechó el desconcierto de Washington y encontró en Jonathan Taylor a su principal arma.

El corredor sumó 95 yardas en 20 acarreos y consiguió dos anotaciones terrestres, ambas de cinco yardas.

Con su actuación, Taylor llegó a seis touchdowns en partidos internacionales y se convirtió también en líder histórico de yardas por tierra fuera de Estados Unidos, con 408.

Los Colts se fueron al descanso arriba 10-6 y ampliaron la diferencia en el tercer cuarto después de una intercepción de Jaylon Carlies que dejó servido el segundo touchdown de Taylor. Washington respondió con un pase de 47 yardas de Kaliakmanis a Treylon Burks para acercarse 17-13, pero no volvió a anotar.

Daniel Jones, pese a entregar dos veces el balón y finalizar con 143 yardas aéreas, sentenció el duelo con una carrera de cuatro yardas. Spencer Shrader completó la tarde con tres goles de campo, incluido uno de 52 yardas. La indisciplina también golpeó a Washington: acumuló 10 castigos para 84 yardas, contra apenas una penalización de los Colts.

El triunfo significó la segunda victoria consecutiva de Indianapolis y su tercera seguida en partidos internacionales, después de ganar previamente en Frankfurt en 2023 y Berlín en 2025. Para Washington, el viaje resultó costoso: además de la derrota y la lesión de Mariota, ahora tendrá que recomponer el rumbo dentro de una NFC Este que no ofrece demasiado margen.

En el resto de la jornada dominical, Baltimore Ravens venció 24-18 a Tennessee Titans y mejoró a 3-1; New England Patriots sorprendió 29-26 a Buffalo Bills; Chicago Bears derrotó 23-12 a New York Jets y Jacksonville Jaguars superó 22-17 a Cincinnati Bengals.

Dallas Cowboys se llevó un duelo cerrado por 34-30 frente a Houston Texans, que continúa sin ganar con marca de 0-4. New York Giants doblegó 36-24 a Arizona Cardinals, Los Angeles Rams venció 24-20 a Philadelphia Eagles y Green Bay Packers superó 17-14 a Tampa Bay Buccaneers.

En el turno vespertino, Seattle Seahawks derrotó 30-23 a Los Angeles Chargers para ponerse 3-1, mientras que el Sunday Night Football entre Detroit Lions y Carolina Panthers seguía en desarrollo al momento del cierre. Por solicitud, no se incluyen los resultados de Chiefs, Vikings ni 49ers.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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