Canelo Álvarez celebra 20 años en el ring: 20 peleas que definieron la carrera del tapatío

Saúl “Canelo” Álvarez debutó el 29 de octubre de 2005, con apenas 15 años. Desde entonces, su carrera se ha convertido en una de las más notables en la historia del boxeo mexicano. Estas 20 peleas resumen su evolución: del joven prospecto al campeón indiscutido y empresario global. 1. vs Matthew Hatton (2011) En Anaheim, Canelo ganó su primer cinturón mundial (superwelter del CMB) al vencer por decisión unánime a Hatton. Fue el punto de partida del dominio mexicano en las grandes carteleras internacionales.

2. vs Shane Mosley (2012) En Las Vegas, venció a una leyenda viva. Más allá del resultado, demostró madurez táctica y temple ante un rival con años de experiencia.

3. vs Austin Trout (2013) Una pelea estratégica: superó al invicto campeón de la AMB y unificó títulos. Este triunfo consolidó su lugar como la nueva cara del boxeo mexicano.

4. vs Floyd Mayweather Jr. (2013) Su única derrota hasta entonces. Mayweather lo superó en técnica y experiencia, pero aquel revés fue el punto de inflexión que lo impulsó a evolucionar en defensa, lectura y paciencia.

5. vs Miguel Cotto (2015) El combate que lo hizo “el heredero del trono latino”. Venció con inteligencia al boricua y se coronó campeón mediano del CMB.

6. vs Amir Khan (2016) El nocaut brutal en el sexto asalto fue su carta de presentación como peleador de poder. Canelo demostró que podía noquear con un golpe limpio y contundente.

7. vs Liam Smith (2016) Capturó el título mundial OMB en una de sus actuaciones más dominantes. Fue también el preludio de su salto de categoría hacia los medianos.

8. vs Julio César Chávez Jr. (2017) El morbo nacional. Canelo venció sin dificultades y dejó claro quién era el nuevo ídolo del boxeo mexicano.

9–10. vs Gennadiy Golovkin (2017 y 2018) Dos guerras legendarias. El empate del primer combate y la victoria en la revancha forjaron su carácter y lo posicionaron como el mejor libra por libra del momento.

11. vs Rocky Fielding (2018) Su primera incursión en el peso supermediano terminó con un nocaut rápido y la conquista del título AMB. Mostró potencia y adaptabilidad.

12. vs Daniel Jacobs (2019) Un duelo táctico y maduro. Canelo se impuso en 12 asaltos para unificar los títulos de peso medio, ya convertido en un boxeador cerebral y metódico.

13. vs Sergey Kovalev (2019)

Quizá su victoria más audaz: subió dos divisiones y noqueó al ruso en el undécimo asalto. Se convirtió en campeón semipesado y en una figura sin límites de peso.

14. vs Callum Smith (2020) En plena pandemia, conquistó los cinturones del CMB y AMB con una cátedra de boxeo. Fue el inicio del camino hacia la unificación total.

15. vs Billy Joe Saunders (2021) Le rompió el pómulo al británico y lo obligó a retirarse. Esa noche, Canelo mostró una combinación de precisión y poder pocas veces vista.

16. vs Caleb Plant (2021) La cima. Al vencer a Plant por nocaut técnico, se convirtió en el primer campeón indiscutido de peso supermediano de la historia moderna.

17. vs Dmitry Bivol (2022) Subió de nuevo al semipesado y perdió por decisión. Una derrota dolorosa que lo hizo replantear su estrategia y reenfocar su legado.

18. vs Jermell Charlo (2023) Una actuación sólida ante otro campeón indiscutido. Canelo dominó de principio a fin y reafirmó su estatus de élite mundial.

19. vs Jaime Munguía (2024) El duelo mexicano que confirmó su vigencia. Su victoria ante un joven invicto mostró que, incluso con dos décadas en el ring, sigue siendo la referencia.

20. vs Terence Crawford (2025) Su más reciente capítulo: un reto intergeneracional ante otro campeón indiscutido. Aunque la pelea se inclinó a favor de Crawford, sirvió para cerrar el ciclo de Canelo como una leyenda activa.

LEGADO Y PERMANENCIA En 20 años, Canelo Álvarez acumuló títulos en cuatro divisiones, enfrentó a campeones históricos y se reinventó cada vez que fue cuestionado.