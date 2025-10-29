Canelo Álvarez celebra 20 años en el ring: 20 peleas que definieron la carrera del tapatío

Canelo Álvarez celebra 20 años en el ring: 20 peleas que definieron la carrera del tapatío

De su debut como adolescente en Guadalajara a su consagración como campeón indiscutido, repasamos las 20 peleas que marcaron el legado de Saúl “Canelo” Álvarez en sus 20 años como profesional

Deportes
/ 29 octubre 2025
COMPARTIR

Saúl “Canelo” Álvarez debutó el 29 de octubre de 2005, con apenas 15 años. Desde entonces, su carrera se ha convertido en una de las más notables en la historia del boxeo mexicano.

Estas 20 peleas resumen su evolución: del joven prospecto al campeón indiscutido y empresario global.

1. vs Matthew Hatton (2011)

En Anaheim, Canelo ganó su primer cinturón mundial (superwelter del CMB) al vencer por decisión unánime a Hatton. Fue el punto de partida del dominio mexicano en las grandes carteleras internacionales.

$!Canelo Álvarez se coronó campeón mundial por primera vez al vencer a Matthew Hatton en Anaheim, California.
Canelo Álvarez se coronó campeón mundial por primera vez al vencer a Matthew Hatton en Anaheim, California. FOTO: MEXSPORT

2. vs Shane Mosley (2012)

En Las Vegas, venció a una leyenda viva. Más allá del resultado, demostró madurez táctica y temple ante un rival con años de experiencia.

$!El mexicano superó con autoridad al veterano Shane Mosley y confirmó su llegada a la élite del boxeo mundial.
El mexicano superó con autoridad al veterano Shane Mosley y confirmó su llegada a la élite del boxeo mundial. FOTO: AP

3. vs Austin Trout (2013)

Una pelea estratégica: superó al invicto campeón de la AMB y unificó títulos. Este triunfo consolidó su lugar como la nueva cara del boxeo mexicano.

$!Con una actuación táctica impecable, Canelo venció a Austin Trout y unificó títulos en peso superwelter
Con una actuación táctica impecable, Canelo venció a Austin Trout y unificó títulos en peso superwelter FOTO: ESPECIAL

4. vs Floyd Mayweather Jr. (2013)

Su única derrota hasta entonces. Mayweather lo superó en técnica y experiencia, pero aquel revés fue el punto de inflexión que lo impulsó a evolucionar en defensa, lectura y paciencia.

$!Ante el legendario Floyd Mayweather Jr., Canelo sufrió una derrota que lo impulsó a reinventarse como boxeador.
Ante el legendario Floyd Mayweather Jr., Canelo sufrió una derrota que lo impulsó a reinventarse como boxeador. FOTO: ESPECIAL

5. vs Miguel Cotto (2015)

El combate que lo hizo “el heredero del trono latino”. Venció con inteligencia al boricua y se coronó campeón mediano del CMB.

$!Canelo derrotó a Miguel Cotto y conquistó el título mundial mediano, heredando el trono del boxeo latino
Canelo derrotó a Miguel Cotto y conquistó el título mundial mediano, heredando el trono del boxeo latino FOTO: ESPECIAL

6. vs Amir Khan (2016)

El nocaut brutal en el sexto asalto fue su carta de presentación como peleador de poder. Canelo demostró que podía noquear con un golpe limpio y contundente.

$!Un nocaut demoledor ante Amir Khan mostró la potencia y el timing que definieron al Canelo en su mejor versión.
Un nocaut demoledor ante Amir Khan mostró la potencia y el timing que definieron al Canelo en su mejor versión. FOTO: ESPECIAL

7. vs Liam Smith (2016)

Capturó el título mundial OMB en una de sus actuaciones más dominantes. Fue también el preludio de su salto de categoría hacia los medianos.

$!En Arlington, Texas, Canelo venció por nocaut a Liam Smith y sumó un nuevo cinturón mundial a su colección.
En Arlington, Texas, Canelo venció por nocaut a Liam Smith y sumó un nuevo cinturón mundial a su colección. FOTO: ESPECIAL

8. vs Julio César Chávez Jr. (2017)

El morbo nacional. Canelo venció sin dificultades y dejó claro quién era el nuevo ídolo del boxeo mexicano.

$!En un duelo de orgullo mexicano, Canelo dominó a Chávez Jr. de principio a fin ante una abarrotada T-Mobile Arena.
En un duelo de orgullo mexicano, Canelo dominó a Chávez Jr. de principio a fin ante una abarrotada T-Mobile Arena. FOTO: ESPECIAL

9–10. vs Gennadiy Golovkin (2017 y 2018)

Dos guerras legendarias. El empate del primer combate y la victoria en la revancha forjaron su carácter y lo posicionaron como el mejor libra por libra del momento.

$!El primer combate ante “GGG” terminó en empate, en una guerra que marcó una de las rivalidades más intensas del siglo. Venció a Golovkin en la revancha y silenció dudas, consolidándose como el mejor libra por libra del momento.
El primer combate ante “GGG” terminó en empate, en una guerra que marcó una de las rivalidades más intensas del siglo. Venció a Golovkin en la revancha y silenció dudas, consolidándose como el mejor libra por libra del momento. FOTO: ESPECIAL

11. vs Rocky Fielding (2018)

Su primera incursión en el peso supermediano terminó con un nocaut rápido y la conquista del título AMB. Mostró potencia y adaptabilidad.

$!El mexicano subió al peso supermediano y noqueó a Rocky Fielding en tres asaltos para conquistar un nuevo título.
El mexicano subió al peso supermediano y noqueó a Rocky Fielding en tres asaltos para conquistar un nuevo título. FOTO: ESPECIAL

12. vs Daniel Jacobs (2019)

Un duelo táctico y maduro. Canelo se impuso en 12 asaltos para unificar los títulos de peso medio, ya convertido en un boxeador cerebral y metódico.

$!Canelo unificó los títulos medianos con una victoria táctica ante Daniel Jacobs, mostrando madurez y control total.
Canelo unificó los títulos medianos con una victoria táctica ante Daniel Jacobs, mostrando madurez y control total. FOTO: ESPECIAL

13. vs Sergey Kovalev (2019)

Quizá su victoria más audaz: subió dos divisiones y noqueó al ruso en el undécimo asalto. Se convirtió en campeón semipesado y en una figura sin límites de peso.

$!Con un nocaut espectacular en el round 11, Canelo conquistó el título semipesado ante Sergey Kovalev en Las Vegas
Con un nocaut espectacular en el round 11, Canelo conquistó el título semipesado ante Sergey Kovalev en Las Vegas FOTO: ESPECIAL

14. vs Callum Smith (2020)

En plena pandemia, conquistó los cinturones del CMB y AMB con una cátedra de boxeo. Fue el inicio del camino hacia la unificación total.

$!En plena pandemia, Canelo dominó a Callum Smith y se convirtió en campeón unificado del peso supermediano.
En plena pandemia, Canelo dominó a Callum Smith y se convirtió en campeón unificado del peso supermediano. FOTO: ESPECIAL

15. vs Billy Joe Saunders (2021)

Le rompió el pómulo al británico y lo obligó a retirarse. Esa noche, Canelo mostró una combinación de precisión y poder pocas veces vista.

$!Una combinación precisa fracturó el pómulo de Saunders y dio a Canelo otro título más en su camino a la unificación.
Una combinación precisa fracturó el pómulo de Saunders y dio a Canelo otro título más en su camino a la unificación. FOTO: ESPECIAL

16. vs Caleb Plant (2021)

La cima. Al vencer a Plant por nocaut técnico, se convirtió en el primer campeón indiscutido de peso supermediano de la historia moderna.

$!Canelo hizo historia al derrotar a Caleb Plant y convertirse en el primer campeón indiscutido de peso supermediano.
Canelo hizo historia al derrotar a Caleb Plant y convertirse en el primer campeón indiscutido de peso supermediano. FOTO: ESPECIAL

17. vs Dmitry Bivol (2022)

Subió de nuevo al semipesado y perdió por decisión. Una derrota dolorosa que lo hizo replantear su estrategia y reenfocar su legado.

$!Ante un rival más grande y técnico, Canelo cayó por decisión, pero demostró su ambición por desafiar límites.
Ante un rival más grande y técnico, Canelo cayó por decisión, pero demostró su ambición por desafiar límites. FOTO: ESPECIAL

18. vs Jermell Charlo (2023)

Una actuación sólida ante otro campeón indiscutido. Canelo dominó de principio a fin y reafirmó su estatus de élite mundial.

$!Con dominio absoluto, Canelo superó a Charlo y defendió con éxito todos sus cinturones indiscutidos.
Con dominio absoluto, Canelo superó a Charlo y defendió con éxito todos sus cinturones indiscutidos. FOTO: ESPECIAL

19. vs Jaime Munguía (2024)

El duelo mexicano que confirmó su vigencia. Su victoria ante un joven invicto mostró que, incluso con dos décadas en el ring, sigue siendo la referencia.

$!En un esperado duelo mexicano, Canelo impuso su jerarquía ante un invicto Munguía y reafirmó su legado.
En un esperado duelo mexicano, Canelo impuso su jerarquía ante un invicto Munguía y reafirmó su legado. FOTO: ESPECIAL

20. vs Terence Crawford (2025)

Su más reciente capítulo: un reto intergeneracional ante otro campeón indiscutido. Aunque la pelea se inclinó a favor de Crawford, sirvió para cerrar el ciclo de Canelo como una leyenda activa.

$!Su más reciente gran reto: enfrentó a Terence Crawford en un duelo de campeones indiscutidos que simbolizó 20 años de gloria.
Su más reciente gran reto: enfrentó a Terence Crawford en un duelo de campeones indiscutidos que simbolizó 20 años de gloria. FOTO: ESPECIAL

LEGADO Y PERMANENCIA

En 20 años, Canelo Álvarez acumuló títulos en cuatro divisiones, enfrentó a campeones históricos y se reinventó cada vez que fue cuestionado.

$!El 29 de octubre de 2005, con apenas 15 años, Saúl ‘Canelo’ Álvarez debutó como profesional en Tonalá, Jalisco, venciendo por nocaut técnico en el cuarto asalto a Abraham González.
El 29 de octubre de 2005, con apenas 15 años, Saúl ‘Canelo’ Álvarez debutó como profesional en Tonalá, Jalisco, venciendo por nocaut técnico en el cuarto asalto a Abraham González. FOTO: ESPECIAL

Más allá de los cinturones, su influencia se refleja en la nueva generación de boxeadores mexicanos que crecieron viéndolo triunfar.

TEMAS
Box
A20
Aniversarios
Localizaciones
Guadalajara
Personajes
Saúl 'Canelo' Álvarez
Organizaciones
OMB
CMB
AMB

COMENTARIOS

Selección de los editores
Este miércoles se reportó la caída de un trabajador de 68 años de un andamio; fue reportado como grave.

Coahuila: Se disparan al doble accidentes laborales en el sector de la construcción
Saltillo reafirmó su rol clave en la producción automotriz a nivel nacional, en particular para Stellantis.

Saltillo reafirma su liderazgo industrial con la nueva generación de camionetas RAM (VIDEOS)
Tras el incumplimiento de México con la cuota que debía entregar, los especialistas hablaron sobre posibles alternativas para mejorar la situación.

Estados y municipios deben ser parte en tratado de aguas internacionales
El tijuanense ha sido pieza clave detrás del plato para que los Blue Jays estén a un paso del título.

Blue Jays a un triunfo del título y de convertir a Alejandro Kirk en el primer cátcher mexicano campeón de la MLB
Trailer de “Scream 7”: Sidney Prescott enfrenta nuevamente a Ghostface.

Lanzan tráiler de Scream 7 con una trama reveladora... y un boicot inesperado
Flor Jiménez riega su plantación de cempasúchil antes de las celebraciones del Día de Muertos, en Xochimilco, a las afueras de la Ciudad de México, el 16 de octubre de 2025.

La flor de cempasúchil cubre México en Día de Muertos, pero el cambio climático la pone en riesgo
Un vuelo de JetBlue que viajaba de Cancún, Quintana Roo, en México a New Jersey, Estados Unidos, tuvo que aterrizar de emergencia en Tampa, Florida

Vuelo de JetBlue que salió de Cancún aterriza de emergencia en EU; reportan varios heridos
El Rey Carlos remueve los títulos reales de su hermano Andrés tras acusaciones de acoso sexual

El Rey Carlos remueve los títulos reales de su hermano Andrés tras acusaciones de acoso sexual