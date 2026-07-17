Con nuevos refuerzos, Valkirias de Saltillo busca consolidarse en la LIFFEN

Con nuevos refuerzos, Valkirias de Saltillo busca consolidarse en la LIFFEN

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Corin Zúñiga
por Corin Zúñiga

Tras su debut en la temporada 2026 de la LIFFEN, apuestan por una combinación de experiencia, talento emergente y trabajo colectivo para consolidarse como uno de los equipos protagonistas del circuito

Fútbol Americano
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Las Valkirias de Saltillo han comenzado a escribir un nuevo capítulo dentro de la Liga de Football Femenil Nacional (LIFFEN). Con una plantilla renovada, la incorporación de varias jugadoras experimentadas y el trabajo encabezado por el entrenador Óscar Velázquez, la organización busca consolidarse como uno de los equipos protagonistas de la temporada 2026.

Luego de su debut en el campeonato frente a Charms, en la Ciudad de México, el balance dentro de la escuadra es alentador. Más allá del resultado, el primer encuentro sirvió para evaluar el trabajo realizado durante la preparación y comenzar a construir la identidad que el equipo pretende mostrar a lo largo de la campaña.

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Marisol Rodríguez, gerente general y manager de Valkirias, explicó que el partido representó una oportunidad importante para medir el nivel del grupo y observar el desempeño de las jugadoras que se incorporaron recientemente al proyecto.

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Jugadoras con experiencia como Maritza Jaramillo, Griselda Rodríguez y Alondra Pérez fortalecen el roster de Valkirias. FOTO: CORTESÍA VALKIRIAS

“Fue un gran reto, pero también una excelente oportunidad para medirnos. El equipo mostró carácter, se conocieron las novatas y las veteranas y se vieron las ganas de competir. Sabemos que hay áreas por mejorar, pero el balance es positivo porque se vio el crecimiento que podemos tener y la identidad de Valkirias dentro del campo”, señaló.

Uno de los aspectos que más ilusión genera en la organización es la llegada de refuerzos que aportan experiencia dentro de la modalidad de football lingerie, además de nuevas jugadoras que buscan abrirse camino en la disciplina.

Entre los nombres que se han sumado al proyecto destacan Maritza Jaramillo y Griselda Rodríguez, ambas con experiencia previa en VQueens y que regresan a la actividad con la intención de aportar liderazgo y profundidad al roster saltillense.

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Jugadoras con experiencia como Maritza Jaramillo, Griselda Rodríguez y Alondra Pérez fortalecen el roster de Valkirias. FOTO: CORTESÍA VALKIRIAS

A ellas se suman jugadoras como Karla de la Hoya “La China”, Valeria Rodríguez, Betzaida Alvarado, Yovanna Escobedo “Batman”, Verónica López, Dulce Valero “Candy”, Cielo Lara “Sky”, Daniela González y Alondra Pérez, una de las figuras más reconocidas dentro del equipo.

También sobresale la incorporación de Tania Silerio, quien vivirá su primera experiencia en la modalidad y se desempeñará como mariscal de campo, una de las posiciones de mayor responsabilidad dentro del emparrillado.

Además de encabezar la gestión deportiva y administrativa del club, Marisol Rodríguez destacó que la integración de las nuevas jugadoras ha sido positiva y que el objetivo es fortalecer cada una de las áreas del equipo.

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Jugadoras con experiencia como Maritza Jaramillo, Griselda Rodríguez y Alondra Pérez fortalecen el roster de Valkirias. FOTO: CORTESÍA VALKIRIAS Y SKR FOTO

“Tenemos jugadoras que vienen a fortalecer tanto la ofensiva como la defensiva, aportando velocidad, lectura de juego y liderazgo. Más allá del talento individual, lo más importante es que se han acoplado bien al grupo y al nuevo coach”, comentó.

Aunque Valkirias cuenta actualmente con una base sólida de jugadoras, la organización mantiene abiertas sus puertas para seguir incorporando talento, incluso cuando la temporada ya se encuentra en marcha.

La intención es ampliar la profundidad del roster y brindar oportunidades a mujeres interesadas en desarrollarse dentro del football americano femenil. De hecho, el equipo continúa observando prospectos aun cuando el campeonato ya transita por sus primeras jornadas.

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En cuanto a los objetivos deportivos, el mensaje dentro del equipo es claro: competir cada semana y mantenerse en la pelea dentro de la LIFFEN.

“Nuestro principal objetivo para la temporada 2026 es consolidarnos como un equipo competitivo y protagonista. Queremos mejorar cada semana, fortalecer nuestra identidad de juego y pelear cada partido. Con el trabajo del coach Óscar Velázquez confiamos en que este grupo puede lograr grandes cosas, ya que hay disciplina y una visión clara hacia dónde queremos llegar”, aseguró Rodríguez.

Tras descansar en la Jornada 2, periodo que también permitió atender algunas molestias físicas derivadas del debut, Valkirias se prepara para uno de los viajes más largos de la temporada. El equipo se trasladará a Mérida para disputar su compromiso correspondiente a la Jornada 3.

La semana de trabajo ha estado enfocada en corregir errores detectados en el primer encuentro, fortalecer el sistema ofensivo y defensivo y aprovechar el tiempo adicional que dejó el descanso para llegar en mejores condiciones al siguiente desafío.

Mientras tanto, la afición continúa siendo una pieza importante para el proyecto. A través de redes sociales, seguidores de Saltillo y de otras ciudades han mantenido el respaldo al equipo, algo que las jugadoras reconocen como un impulso adicional.

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“Gracias por su apoyo. Este equipo deja todo en el campo y su energía se siente. Por eso decimos #ElNorteRecuerda. Los invitamos a seguir acompañándonos porque su apoyo es parte fundamental de lo que somos como Valkirias. Pronto estaremos anunciando la sede y los detalles de nuestro próximo partido en casa”, concluyó Marisol Rodríguez.

Con una plantilla reforzada, una visión clara y la mira puesta en seguir creciendo, Valkirias buscará que la temporada 2026 marque un paso importante en la consolidación del football femenil en Saltillo y en su aspiración de competir por los primeros puestos de la LIFFEN.

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Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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