Valkirias inicia la temporada 2026 de LIFFEN con visita a Charms en CDMX

Las Valkirias de Saltillo están listas para iniciar una nueva campaña en la Liga de Football Femenil Nacional (LIFFEN). El conjunto coahuilense arrancará oficialmente la temporada 2026 este sábado 4 de julio cuando visite a Charms, escuadra que hará su presentación dentro del circuito nacional. El encuentro se disputará a las 15:00 horas en el Recreativo San Andrés, ubicado en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, donde las saltillenses buscarán comenzar con un resultado positivo su participación en una liga en la que se han consolidado como uno de los equipos protagonistas en los últimos años.

El calendario de la LIFFEN sufrió un ajuste antes del inicio de la campaña. La organización decidió aplazar el arranque de la temporada debido a las actividades relacionadas con la Copa del Mundo, por lo que el debut de los equipos quedó programado para los primeros días de julio.

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Para este nuevo torneo, Valkirias presentará novedades tanto en el cuerpo técnico como en su plantel. La dirección del equipo estará a cargo del entrenador Óscar Velázquez, quien asumirá la responsabilidad de encabezar el proyecto con el objetivo de mantener a la escuadra dentro de la pelea por los primeros lugares de la competencia. En el roster también destaca el regreso de jugadoras con amplia experiencia dentro del futbol americano en modalidad lencería. Entre ellas sobresalen Dulce Rodríguez y Alondra Pérez, elementos que han sido parte importante del equipo en campañas anteriores y que volverán a aportar liderazgo y experiencia en ambos lados del emparrillado. El compromiso frente a Charms representará el primer examen para el conjunto saltillense ante un rival que debuta en la liga, por lo que ambas escuadras buscarán marcar el inicio de su temporada con una victoria. Tras este encuentro, Valkirias tendrá descanso durante la Jornada 2 del campeonato, situación que le permitirá preparar con mayor tiempo su siguiente compromiso dentro del calendario regular.

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La organización también invitó a la afición de Saltillo y al resto de sus seguidores a acompañar al equipo durante esta nueva temporada. Quienes no puedan asistir al partido en la capital del país podrán seguir la transmisión a través de las redes sociales oficiales de Valkirias, donde se compartirán los detalles del debut en la campaña 2026. Con una nueva dirección técnica, el regreso de jugadoras clave y la intención de mantenerse entre los equipos protagonistas de la LIFFEN, Valkirias comenzará un nuevo capítulo en busca de protagonismo dentro del futbol americano femenil nacional.

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