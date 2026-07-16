Hernán Crespo tiene acuerdo cerrado para ser el nuevo DT del Atlas

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/
    Hernán Crespo tiene acuerdo cerrado para ser el nuevo DT del Atlas
    Hernán Crespo estaría cerca de vivir su primera experiencia en la Liga MX al asumir el banquillo del Atlas para el Apertura 2026. FOTO: GETTY IMAGES

El argentino tomaría el proyecto de Grupo Prodi tras la salida de Diego Cocca y llegaría con seis títulos conquistados en tres continentes

Atlas está a un paso de sacudir el mercado de la Liga MX. Hernán Crespo habría alcanzado un acuerdo para convertirse en el nuevo director técnico de los Rojinegros durante el Apertura 2026, aunque el club todavía no hace oficial la contratación.

De acuerdo con reportes de César Luis Merlo y Fabrizio Romano, el estratega argentino firmaría un contrato por dos años, hasta 2028. Se espera que viaje a Guadalajara en los próximos días para encabezar el proyecto de Grupo Prodi, propietario del club tras adquirirlo a Grupo Orlegi.

La posible llegada de Crespo ocurre en un momento de máxima presión. Atlas separó del cargo a Diego Cocca el lunes 13 de julio, a cuatro días del debut.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/san-luis-vs-cruz-azul-a-que-hora-juega-el-campeon-y-donde-verlo-MD22218765

El técnico bicampeón sostuvo al despedirse del plantel que su salida ocurrió “sin causa justificada”, mientras la nueva administración decidió comenzar otra etapa desde el banquillo.

Crespo, de 51 años, llegaría con un currículum ganador y experiencia en Europa, Sudamérica y Asia. Ha dirigido a Módena, Banfield, Defensa y Justicia, São Paulo, Al-Duhail y Al-Ain.

Entre sus conquistas aparecen la Copa Sudamericana 2020, el Campeonato Paulista 2021, la Liga de Catar y la Liga de Campeones de Asia 2023-24.

Su último trabajo fue una segunda etapa con São Paulo, concluida en marzo de 2026. El argentino suele apostar por formaciones con tres defensores y ataques verticales, propuesta con la que Atlas pretende recuperar protagonismo en la Liga MX.

Antes de asumir, Crespo deberá esperar el anuncio oficial y completar los trámites correspondientes.

Por esa razón, Omar Flores dirigirá de manera interina el estreno ante León, mañana a las 7 de la noche, en el Estadio León.

Si la operación se confirma, el exgoleador de la Selección Argentina vivirá su primera experiencia como entrenador en México.

Su eventual presentación abriría una era que combina un nombre de impacto internacional con la obligación inmediata de entregar resultados en el Apertura 2026.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Fichajes
Futbol

Localizaciones


Guadalajara

Organizaciones


Liga MX
Atlas FC

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Solución morenista

Solución morenista
true

Sólo para estar al día...

La columna de Héctor de Mauleón difundió nuevos audios atribuidos a Marina del Pilar sobre una presunta reunión con el FBI; autoridades de EU no la han confirmado.

Difunden nuevos audios de Marina del Pilar; mencionan presunta reunión con el FBI en Panamá
La presidenta señaló que el incidente del Tren Interoceánico en Oaxaca no dejó personas lesionadas y que continúan las revisiones para determinar sus causas.

Sheinbaum niega descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca ; asegura que fue un incidente
El aumento de casos de ciclosporiasis en Estados Unidos mantiene bajo vigilancia a las autoridades sanitarias.

Brote de diarrea explosiva se aproxima a México... qué verduras debes vigilar para evitar la ciclosporiasis
Un fenómeno climático conocido como “tormenta negra” podría provocar lluvias torrenciales, inundaciones y deslizamientos de tierra en varias regiones del país.

Se aproxima Tormenta Negra a México... azotará con lluvias intensas, granizadas y fuertes vientos a estos estados
Historia. Roberto Gómez Fernández adelantó que la próxima bioserie explorará la vida y personalidad de Don Ramón más allá de lo visto en la vecindad.

¡Crece el ‘Chespiriverso’! Cocinan HBO Max y Roberto Gómez Fernández bioserie de ‘Don Ramón’
El capitán defendió el trabajo de la Albiceleste y rechazó las versiones que apuntan a supuestos favoritismos, al asegurar que el éxito de su selección es producto del esfuerzo colectivo.

‘Nadie nos regaló nada’... Messi defiende a Argentina tras su pase a la Final del Mundial 2026