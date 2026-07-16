Hernán Crespo tiene acuerdo cerrado para ser el nuevo DT del Atlas

Atlas está a un paso de sacudir el mercado de la Liga MX. Hernán Crespo habría alcanzado un acuerdo para convertirse en el nuevo director técnico de los Rojinegros durante el Apertura 2026, aunque el club todavía no hace oficial la contratación. De acuerdo con reportes de César Luis Merlo y Fabrizio Romano, el estratega argentino firmaría un contrato por dos años, hasta 2028. Se espera que viaje a Guadalajara en los próximos días para encabezar el proyecto de Grupo Prodi, propietario del club tras adquirirlo a Grupo Orlegi. La posible llegada de Crespo ocurre en un momento de máxima presión. Atlas separó del cargo a Diego Cocca el lunes 13 de julio, a cuatro días del debut.

El técnico bicampeón sostuvo al despedirse del plantel que su salida ocurrió “sin causa justificada”, mientras la nueva administración decidió comenzar otra etapa desde el banquillo. Crespo, de 51 años, llegaría con un currículum ganador y experiencia en Europa, Sudamérica y Asia. Ha dirigido a Módena, Banfield, Defensa y Justicia, São Paulo, Al-Duhail y Al-Ain. Entre sus conquistas aparecen la Copa Sudamericana 2020, el Campeonato Paulista 2021, la Liga de Catar y la Liga de Campeones de Asia 2023-24. Su último trabajo fue una segunda etapa con São Paulo, concluida en marzo de 2026. El argentino suele apostar por formaciones con tres defensores y ataques verticales, propuesta con la que Atlas pretende recuperar protagonismo en la Liga MX.

Antes de asumir, Crespo deberá esperar el anuncio oficial y completar los trámites correspondientes. Por esa razón, Omar Flores dirigirá de manera interina el estreno ante León, mañana a las 7 de la noche, en el Estadio León. Si la operación se confirma, el exgoleador de la Selección Argentina vivirá su primera experiencia como entrenador en México. Su eventual presentación abriría una era que combina un nombre de impacto internacional con la obligación inmediata de entregar resultados en el Apertura 2026.