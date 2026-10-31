Lobos UAdeC consigue el boleto a playoffs con dramática victoria ante Indios

Los Lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) consiguieron su clasificación a los playoffs de la Liga Mayor de ONEFA 2026 con una victoria que se definió en los últimos instantes. La Jauría derrotó 17-16 a los Indios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), en un encuentro de la novena jornada de la Conferencia Nacional, Grupo Norte, que mantuvo la tensión hasta la última serie ofensiva. El conjunto saltillense, dirigido por Daniel Carrete Landeros, llegó al Complejo Deportivo Universitario con la obligación de ganar para mantener sus aspiraciones de postemporada. Frente a un rival que también necesitaba el resultado, los universitarios respondieron en un duelo de alternativas, en el que la defensiva y las ofensivas tuvieron que sostener la presión.

LOBOS TOMÓ LA INICIATIVA La UAdeC abrió el marcador con un gol de campo de 45 yardas del jugador número 81, durante los primeros minutos del encuentro. Indios respondió en el segundo cuarto con una patada de 27 yardas para igualar 3-3. La Jauría volvió a tomar ventaja con una escapada de 58 yardas del número 1, quien llegó hasta las diagonales. El punto extra colocó el marcador 10-3 a favor de los visitantes. Sin embargo, la UACJ no permitió que los coahuilenses se alejaran. A 25 segundos del descanso, el mariscal de campo número 10 encontró al receptor número 9 con un pase de anotación. Con el punto extra, los equipos se fueron al medio tiempo empatados 10-10. El tercer cuarto transcurrió con defensivas que complicaron el avance de ambas ofensivas. Cada posesión cobró importancia ante la posibilidad de que el resultado definiera el futuro de los dos programas en la competencia.

LA CLASIFICACIÓN SE DEFINIÓ AL FINAL El partido tomó un nuevo rumbo en el último periodo, cuando Indios encontró la zona prometida mediante una jugada terrestre del número 13, después de un pase de 20 yardas que colocó a los locales cerca de la anotación. La conversión dejó el marcador 16-10 y acercó a Ciudad Juárez a la postemporada. Con el reloj en contra, Lobos necesitaba responder. La ofensiva universitaria avanzó hasta colocarse en situación de segunda oportunidad y gol. En una de las últimas jugadas, el mariscal de campo número 12 conectó con el receptor número 2 en la esquina de las diagonales.

La anotación acercó a los saltillenses y el punto extra completó la remontada para el 17-16 definitivo, con apenas segundos por disputarse. El resultado permitió a Lobos cerrar la temporada regular con marca de 4-4 y asegurar su lugar en los playoffs, mientras que Indios terminó con el mismo registro, pero quedó fuera de la clasificación. La Jauría, que había comenzado la campaña con tres derrotas consecutivas, encontró en el cierre una oportunidad para cambiar el rumbo de su temporada. Primero venció a UABC y Frailes; ahora, ante Indios, consiguió el triunfo que necesitaba para seguir en competencia. Con la victoria en Ciudad Juárez, la UAdeC mantiene vivo el objetivo de avanzar en la postemporada de la ONEFA.