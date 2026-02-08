El camino de Brian Lezama: formación en Lobos UAdeC y debut profesional con Dinos

Desde los campos universitarios de la Universidad Autónoma de Coahuila hasta el salto al profesionalismo con los Dinos de Saltillo, Brian Lezama comienza una nueva etapa que resume años de formación, disciplina y trabajo constante. Liniero ofensivo surgido de los Lobos de la UAdeC, su llegada a la Ola Morada representa no solo una oportunidad personal, sino también la continuidad de un camino que se construyó en Coahuila y que ahora busca consolidarse en la LFA. Para Lezama, su paso por Lobos significó mucho más que desarrollo deportivo. “Me dejó una carrera universitaria, una maestría en enseñanzas, valores y disciplina. Es una herramienta muy fuerte para la vida, que es mi estudio”, explica al hablar de su proceso. Esa combinación entre formación académica y exigencia deportiva marcó su perfil como jugador y como persona. TE PUEDE INTERESAR: De momios largos al Super Bowl LX: cómo Seahawks y Patriots de desafiaron las proyecciones de la NFL Dar el salto al profesionalismo desde la UAdeC tiene un significado particular. Brian es consciente de que no solo cambia el nivel de competencia, sino también la responsabilidad que implica abrir camino para otros. “Significa más trabajo, más disciplina, más enfoque. También una gran responsabilidad de hacerlo bien para que futuros compañeros puedan llegar con el paso del tiempo”, señala, entendiendo su papel como referente del talento local.

Jugar en Coahuila fue un factor determinante en su desarrollo como liniero ofensivo. Lezama reconoce que el nivel competitivo de Lobos UAdeC fue clave para su crecimiento. “Influyó de una manera muy buena. Lobos es un equipo con nivel nacional, me desarrollé gracias a la ayuda de mis coaches, a la preparación y al trabajo duro de cada día”, afirma, destacando el entorno que lo formó. El momento en que se confirmó su incorporación a Dinos durante el Draft Virtual de la LFA 2.0 fue especial. “Fue muy emotivo. Ya había pláticas con coaches del staff de Dinos y cuando se dio la oportunidad fue algo muy emocionante, algo que siempre tuve en mente”, recuerda. Para Brian, el llamado no fue una sorpresa, pero sí la confirmación de un objetivo que venía persiguiendo desde su etapa universitaria.

Dentro del equipo, el cuerpo técnico le dejó claro el rol que esperan de él en la ofensiva. Como parte de la línea ofensiva, la exigencia es física y mental. “Nos piden ser fuertes, ágiles, rápidos y con mucha determinación, porque nos enfrentamos a jugadores de igual o mayor tamaño y nivel, incluso ex jugadores de NFL o de ligas muy fuertes”, explica, consciente del reto que representa proteger al quarterback y abrir espacios para el juego terrestre. La apuesta de Dinos por el talento local es un aspecto que Brian valora especialmente. “Para mí es muy importante que me den su confianza y crean en el talento local, en este caso en mí. Eso me compromete a hacer las cosas bien y dar siempre mi máximo esfuerzo”, señala, asumiendo la responsabilidad que implica representar a jugadores formados en casa.

Dentro del campo, Lezama se define como un liniero ofensivo intenso y físico. “Me considero una persona de carácter, explosiva y muy intensa. Lo físico es una palabra contundente para describirme”, afirma. Esa intensidad, junto con la lectura del juego, forman parte de sus principales fortalezas, elementos que busca trasladar del nivel universitario al profesional. El salto a la LFA implica una exigencia mayor. Brian lo tiene claro: “Te enfrentas a personas de igual o superior nivel, eso te obliga a estar cien por ciento concentrado y físicamente preparado”. La competencia interna no lo intimida; al contrario, la asume como un motor. “Soy muy competitivo, me gusta competir y darlo todo para ganarme un lugar de titularidad”, asegura.

