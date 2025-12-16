Lizbeth Ovalle gana el Premio Marta de la FIFA por gol de escorpión con Tigres

El fútbol femenino mexicano tuvo un lugar destacado en la más reciente entrega de los premios The Best de la FIFA. La protagonista fue Lizbeth Ovalle, quien recibió el Premio Marta gracias a un gol convertido con Tigres frente a Guadalajara en la Liga MX Femenil, el pasado 3 de marzo. La anotación, resuelta con un remate de escorpión, fue elegida como la mejor del año dentro del periodo evaluado por el organismo internacional.

El tanto se produjo en un partido que terminó 2-0 a favor del conjunto regiomontano. La jugada inició con un pase de Jenni Hermoso, que Ovalle controló en el área. Sin detener el movimiento, ajustó el cuerpo y conectó el balón con el talón, enviándolo al ángulo superior izquierdo. La acción fue revisada por el comité de la FIFA y superó a otras diez anotaciones finalistas.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Fechas confirmadas!: Clausura 2026 arrancará el 9 de enero y terminará antes del Mundial 2026

Con 26 años, Lizbeth Ovalle, originaria de Aguascalientes, se convirtió en la segunda futbolista en recibir el galardón que lleva el nombre de Marta, referente histórico del fútbol brasileño. El premio reconoce goles destacados en el fútbol femenil y busca dar mayor visibilidad a jugadas que marcan tendencia por su ejecución y contexto.