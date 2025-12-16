Lizbeth Ovalle gana el Premio Marta de la FIFA por gol de escorpión con Tigres
El gol de escorpión que Lizbeth Ovalle anotó con Tigres ante Guadalajara fue elegido como el mejor del año y le valió el Premio Marta en los The Best de la FIFA
El fútbol femenino mexicano tuvo un lugar destacado en la más reciente entrega de los premios The Best de la FIFA. La protagonista fue Lizbeth Ovalle, quien recibió el Premio Marta gracias a un gol convertido con Tigres frente a Guadalajara en la Liga MX Femenil, el pasado 3 de marzo. La anotación, resuelta con un remate de escorpión, fue elegida como la mejor del año dentro del periodo evaluado por el organismo internacional.
El tanto se produjo en un partido que terminó 2-0 a favor del conjunto regiomontano. La jugada inició con un pase de Jenni Hermoso, que Ovalle controló en el área. Sin detener el movimiento, ajustó el cuerpo y conectó el balón con el talón, enviándolo al ángulo superior izquierdo. La acción fue revisada por el comité de la FIFA y superó a otras diez anotaciones finalistas.
Con 26 años, Lizbeth Ovalle, originaria de Aguascalientes, se convirtió en la segunda futbolista en recibir el galardón que lleva el nombre de Marta, referente histórico del fútbol brasileño. El premio reconoce goles destacados en el fútbol femenil y busca dar mayor visibilidad a jugadas que marcan tendencia por su ejecución y contexto.
La anotación premiada se dio meses antes de que la atacante mexicana concretara su salida al Orlando Pride, club que en agosto cerró su fichaje por una cifra récord de 1.5 millones de dólares. El traspaso fue uno de los movimientos más comentados del año en el mercado internacional y reflejó el crecimiento del valor de las futbolistas mexicanas en ligas extranjeras.
En la misma ceremonia también hubo presencia mexicana en la rama varonil, aunque sin premio. Carlos Orrantia, exjugador del Atlas, fue nominado al Premio Puskás por un gol anotado ante Querétaro. En esa jugada, el ‘Charal’ se deshizo de la marca y, tras controlar el balón, conectó una volea desde fuera del área que lo colocó entre los candidatos.
Sin embargo, el reconocimiento fue para Santiago Montiel, quien ganó el Puskás por una chilena desde fuera del área en el duelo entre Independiente e Independiente Rivadavia, correspondiente al Torneo Apertura 2025. El gol provocó una reacción inmediata en el estadio de Avellaneda y fue considerado el mejor del año en la categoría.
La gala dejó dos lecturas claras: el impacto internacional del fútbol mexicano, especialmente en la rama femenil, y la dificultad de competir en premios donde cada detalle técnico y el contexto del gol terminan siendo decisivos.