Dinos de Saltillo anuncian el regreso de Jadarius Ceasar para la temporada 2026 de la LFA

Con miras a la temporada 2026 de la Liga de Fútbol Americano Profesional, los Dinos de Saltillo confirmaron el regreso de uno de sus jugadores defensivos más productivos en campañas recientes: el liniero estadounidense Jadarius Ceasar.

A través de sus redes sociales, el conjunto con sede en Coahuila anunció la recontratación del defensivo, quien volverá a vestir el jersey morado tras su paso previo por la organización. En la publicación, el equipo destacó que desde su llegada a la liga se convirtió en una pieza clave dentro de la línea defensiva, consolidándose como uno de los elementos más constantes en el esquema del equipo.

Ceasar, quien se desempeña en las posiciones de ala defensiva y tackle defensivo (DE/DT), cuenta con un físico que le permite imponerse en las trincheras. De acuerdo con los datos compartidos por el club, el jugador mide 1.95 metros y pesa 134 kilogramos, características que han sido determinantes para su desempeño en el frente defensivo.

Durante su etapa anterior con Saltillo, el estadounidense fue uno de los jugadores más destacados del equipo en el departamento de capturas de quarterback, además de aportar presión constante sobre las ofensivas rivales. Su presencia fue fundamental para que la defensiva de los Dinos se mantuviera como una de las más competitivas en distintos tramos de la temporada.