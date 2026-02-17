Dinos de Saltillo anuncian el regreso de Jadarius Ceasar para la temporada 2026 de la LFA

Fútbol Americano
/ 17 febrero 2026
    Dinos de Saltillo anuncian el regreso de Jadarius Ceasar para la temporada 2026 de la LFA
    El defensivo estadounidense fue recontratado por el equipo de Saltillo. FOTO: FB/DINOS LFA

El equipo de Saltillo confirmó la recontratación del liniero defensivo estadounidense, quien volverá a integrarse al roster para la temporada 2026 de la LFA

Con miras a la temporada 2026 de la Liga de Fútbol Americano Profesional, los Dinos de Saltillo confirmaron el regreso de uno de sus jugadores defensivos más productivos en campañas recientes: el liniero estadounidense Jadarius Ceasar.

A través de sus redes sociales, el conjunto con sede en Coahuila anunció la recontratación del defensivo, quien volverá a vestir el jersey morado tras su paso previo por la organización. En la publicación, el equipo destacó que desde su llegada a la liga se convirtió en una pieza clave dentro de la línea defensiva, consolidándose como uno de los elementos más constantes en el esquema del equipo.

TE PUEDE INTERESAR: El mexicano Isaac del Toro gana la Etapa 1 del UAE Tour y se convierte en líder general

Ceasar, quien se desempeña en las posiciones de ala defensiva y tackle defensivo (DE/DT), cuenta con un físico que le permite imponerse en las trincheras. De acuerdo con los datos compartidos por el club, el jugador mide 1.95 metros y pesa 134 kilogramos, características que han sido determinantes para su desempeño en el frente defensivo.

Durante su etapa anterior con Saltillo, el estadounidense fue uno de los jugadores más destacados del equipo en el departamento de capturas de quarterback, además de aportar presión constante sobre las ofensivas rivales. Su presencia fue fundamental para que la defensiva de los Dinos se mantuviera como una de las más competitivas en distintos tramos de la temporada.

El anuncio de su regreso forma parte de los movimientos del equipo rumbo a la nueva campaña, en la que buscarán reforzar distintas áreas del roster para mantenerse como contendientes dentro de la LFA. La continuidad de jugadores que ya conocen el sistema de juego ha sido una de las estrategias empleadas por la organización en años recientes.

Con esta renovación, Dinos apuesta por mantener estabilidad en su línea defensiva, sumando experiencia y conocimiento del entorno de la liga. La reincorporación de Ceasar también representa una oportunidad para que el equipo fortalezca su rotación en la zona frontal y continúe construyendo una defensiva sólida de cara al arranque de la temporada 2026.

