Dinos de Saltillo anuncia calendario 2026 de la LFA; debutará como visitante

Fútbol Americano
/ 12 febrero 2026
    Dinos de Saltillo anuncia calendario 2026 de la LFA; debutará como visitante
    Dinos disputará varios encuentros fuera de casa en el arranque de la nueva campaña. FOTO: DINOS LFA

El equipo de Saltillo dio a conocer su calendario para la temporada 2026 de la LFA y comenzará la campaña el 9 de abril en calidad de visitante ante Osos

Dinos de Saltillo hizo oficial su calendario para la temporada 2026 de la Liga de Futbol Americano (LFA) y confirmó que abrirá el torneo en calidad de visitante. A través de sus redes sociales, la organización compartió el anuncio con el mensaje: “Está listo el #calendario de la temporada 2026. #dinos2026”, acompañado del rol completo de juegos.

El conjunto coahuilense comenzará su camino el 9 de abril enfrentando a Osos, en un duelo programado en casa de los Borregos de Monterrey. Con ello, los dirigidos por el staff técnico iniciarán la campaña fuera de Saltillo, en una primera semana que también contempla otros encuentros dentro de la liga.

TE PUEDE INTERESAR: 49ers jugarán en México: serían locales en el Estadio Banorte para el regreso de la NFL en 2026

Para la Semana 2, Dinos volverá a salir, ya que el 18 de abril se medirá a Gallos en el Estadio Olímpico de Saltillo. Posteriormente, en la Semana 3, el equipo regresará a la carretera el 25 de abril para enfrentar a Raptors en el Tec CCM.

Instagram

El calendario marca que la primera aparición de Dinos como local será hasta la Semana 4, el 2 de mayo, cuando reciba a Mexicas en el estadio de Borregos Monterrey, sede que volverá a fungir como escenario para sus compromisos en casa. Más adelante, el 9 de mayo, visitará a Mexicas en el Tec CCM, y el 16 de mayo jugará ante Caudillos en el Olímpico de Saltillo.

En la recta final del rol regular, Dinos sostendrá tres encuentros más: el 9 de mayo ante Mexicas, el 16 de mayo frente a Caudillos y el 23 de mayo contra Reyes, estos últimos programados en distintas sedes, de acuerdo con la logística de la LFA.

La fase regular se disputará a lo largo de siete semanas, del 9 de abril al 23 de mayo. Las semifinales están previstas para el 30 de mayo, con los enfrentamientos entre el primer lugar contra el cuarto, y el segundo ante el tercero de la tabla general. Después habrá semana de descanso el 6 de junio, mientras que el Tazón México está programado para el 13 de junio en sede por definir.

Instagram

Con este anuncio, Dinos inicia formalmente la cuenta regresiva rumbo a una nueva campaña en la LFA, donde buscará posicionarse entre los protagonistas desde el arranque, aunque su primer paso será lejos de casa.

