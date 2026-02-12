Dinos de Saltillo anuncia calendario 2026 de la LFA; debutará como visitante

Dinos de Saltillo hizo oficial su calendario para la temporada 2026 de la Liga de Futbol Americano (LFA) y confirmó que abrirá el torneo en calidad de visitante. A través de sus redes sociales, la organización compartió el anuncio con el mensaje: “Está listo el #calendario de la temporada 2026. #dinos2026”, acompañado del rol completo de juegos.

El conjunto coahuilense comenzará su camino el 9 de abril enfrentando a Osos, en un duelo programado en casa de los Borregos de Monterrey. Con ello, los dirigidos por el staff técnico iniciarán la campaña fuera de Saltillo, en una primera semana que también contempla otros encuentros dentro de la liga.

TE PUEDE INTERESAR: 49ers jugarán en México: serían locales en el Estadio Banorte para el regreso de la NFL en 2026

Para la Semana 2, Dinos volverá a salir, ya que el 18 de abril se medirá a Gallos en el Estadio Olímpico de Saltillo. Posteriormente, en la Semana 3, el equipo regresará a la carretera el 25 de abril para enfrentar a Raptors en el Tec CCM.