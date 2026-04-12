Dinos de Saltillo jugará en el Jorge Castro Medina para la Temporada 2026 de la LFA

Luego de días de análisis y tras lo adelantado durante la presentación de sus uniformes, los Dinos de Saltillo confirmaron que disputarán sus partidos como local en el Estadio Jorge Castro Medina, ubicado en la Unidad Deportiva de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), para la Temporada 2026 de la Liga de Futbol Americano Profesional (LFA). La decisión se tomó después de la visita de supervisión realizada por personal de la liga a los distintos escenarios contemplados en la ciudad. De acuerdo con la directiva, encabezada por el gerente general Gerardo Quezada Frías, el inmueble universitario cumplió con los requerimientos necesarios para albergar encuentros profesionales, tanto en aspectos operativos como en las condiciones solicitadas para la transmisión de los partidos.

En ese sentido, uno de los factores determinantes fue el cumplimiento de los lineamientos establecidos por ESPN, nuevo medio de transmisión de la LFA, que exige ciertas condiciones en infraestructura, logística y espacios para la correcta producción televisiva.

Entre los elementos que inclinaron la balanza destaca la disponibilidad de vestidores adecuados para ambos equipos. A diferencia de otras opciones evaluadas, el Jorge Castro Medina cuenta con un espacio definido para el conjunto local, además de áreas que pueden ser habilitadas para los visitantes con condiciones de privacidad y servicios, aspecto clave dentro de la evaluación de la liga. Otro punto relevante fue el tema del estacionamiento y accesos dentro de la Unidad Deportiva, lo que permitirá una mejor organización tanto para los aficionados como para jugadores y staff durante los días de partido. Con ello, Dinos ya tiene definida su sede para el arranque de la campaña, que incluye el duelo programado para el próximo sábado 18 de abril ante los Gallos Negros de Querétaro. Este encuentro marcará el inicio de la actividad en casa para la escuadra saltillense, en un horario pactado a las 19:00 horas. La organización también informó que ya se encuentran disponibles los boletos para el público en general, con un costo de 230 pesos, a través de sus plataformas digitales, donde además se puede consultar la ubicación del estadio y detalles del acceso.

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Esta definición llega días después de que, en la presentación de los nuevos uniformes, la directiva señalara que existía la posibilidad de utilizar distintos escenarios en la ciudad mientras se resolvían aspectos logísticos y contractuales. Finalmente, tras la evaluación de la liga y considerando las exigencias de transmisión, se optó por centralizar los juegos en la casa de los Lobos de la UAdeC. Con sede definida, Dinos de Saltillo se declara listo para encarar la Temporada 2026, con el objetivo de consolidar su proyecto deportivo y responder dentro del campo ante una afición que ha mostrado respaldo constante en cada campaña.

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