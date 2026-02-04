Dinos de Saltillo refuerzan su ofensiva aérea con el receptor Tykee Ogle-Kellogg
Con experiencia en el futbol americano universitario y procesos profesionales en Estados Unidos, el wide receiver llega para aportar profundidad y variantes al juego aéreo de la Ola Morada
Los Dinos de Saltillo continúan con los ajustes a su plantel de cara a la temporada 2026 de la Liga de Fútbol Americano Profesional (LFA) y este martes anunciaron la incorporación del receptor estadounidense Tykee Ogle-Kellogg, quien se suma como refuerzo extranjero para fortalecer el juego aéreo del equipo.
El anuncio fue realizado a través de las redes oficiales del club, donde se dio la bienvenida al wide receiver con experiencia en el futbol americano universitario de Estados Unidos y con paso por programas profesionales. Ogle-Kellogg llega al conjunto del Desierto de Saltillo como parte de la estrategia para darle mayor profundidad y variantes a la ofensiva aérea de la llamada Ola Morada.
Con una estatura de 1.95 metros y un peso aproximado de 102 kilogramos, el nuevo receptor de Dinos destaca por su físico, una característica que suele ser determinante en enfrentamientos uno a uno, así como en jugadas de zona roja. Su perfil encaja con la necesidad del equipo de contar con un objetivo confiable en rutas largas y situaciones clave.
Tykee Ogle-Kellogg desarrolló su carrera universitaria en UTSA (University of Texas at San Antonio), donde fue parte del ataque de los Roadrunners durante varias temporadas. Posteriormente, tuvo participación en procesos de evaluación a nivel profesional, incluyendo actividad con los Washington Commanders, organización de la NFL, experiencia que le permitió medirse en entornos de alta exigencia.
La llegada del receptor estadounidense representa un paso más en el armado del roster de Dinos rumbo a la campaña 2026, en la que el equipo buscará consolidar un ataque más equilibrado y consistente. En temporadas recientes, la escuadra saltillense ha mostrado momentos de solidez defensiva, por lo que el enfoque ahora parece estar en potenciar la producción ofensiva, especialmente por aire.
El cuerpo técnico tendrá ahora la tarea de integrar a Ogle-Kellogg al sistema ofensivo y definir su rol dentro del esquema, en una liga donde los jugadores extranjeros suelen marcar diferencia desde las primeras semanas. Su adaptación al ritmo de la LFA y a la química con el quarterback será clave para maximizar su impacto en el emparrillado.
Con este movimiento, Dinos de Saltillo manda un mensaje claro de cara al próximo torneo: el equipo continúa apostando por reforzar áreas específicas y competir con un plantel más completo, buscando ser protagonista en la temporada 2026.