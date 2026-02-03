Vicent Sullivan refuerza la defensiva de los Dinos de Saltillo para la Temporada 2026

Los Dinos de Saltillo continúan reforzando su defensiva de cara a la Temporada 2026 de la Liga de Futbol Americano Profesional, al confirmar la llegada del linebacker estadounidense Vicent Sullivan, jugador con amplio recorrido en el futbol colegial de Estados Unidos y reciente paso por Southern University.

Sullivan, originario de Denton, Texas, mide 1.88 metros (6-2) y pesa 102 kilogramos (225 libras). Se desempeña como linebacker y llega a la Ola Morada tras completar su etapa como senior, destacándose por su intensidad, lectura defensiva y capacidad para presionar al mariscal de campo.

Durante la temporada 2024 con Southern University, Vicent Sullivan fue titular en los 10 partidos del calendario, liderando al equipo con 84 tacleadas, además de registrar 10.5 tacleadas para pérdida, 5.5 capturas, seis presiones al quarterback y dos balones sueltos forzados, números que lo colocaron como uno de los referentes defensivos de su escuadra.

