Vicent Sullivan refuerza la defensiva de los Dinos de Saltillo para la Temporada 2026
El linebacker estadounidense, ex de Southern University y destacado en JUCO, llega a la Ola Morada con experiencia, liderazgo y números defensivos sobresalientes
Los Dinos de Saltillo continúan reforzando su defensiva de cara a la Temporada 2026 de la Liga de Futbol Americano Profesional, al confirmar la llegada del linebacker estadounidense Vicent Sullivan, jugador con amplio recorrido en el futbol colegial de Estados Unidos y reciente paso por Southern University.
Sullivan, originario de Denton, Texas, mide 1.88 metros (6-2) y pesa 102 kilogramos (225 libras). Se desempeña como linebacker y llega a la Ola Morada tras completar su etapa como senior, destacándose por su intensidad, lectura defensiva y capacidad para presionar al mariscal de campo.
Durante la temporada 2024 con Southern University, Vicent Sullivan fue titular en los 10 partidos del calendario, liderando al equipo con 84 tacleadas, además de registrar 10.5 tacleadas para pérdida, 5.5 capturas, seis presiones al quarterback y dos balones sueltos forzados, números que lo colocaron como uno de los referentes defensivos de su escuadra.
Antes de su etapa en Southern, el linebacker tuvo un paso destacado por Kilgore College, donde fue dos veces Juco All-American, seleccionado All-Conference de la Región 23 y nombrado Jugador Defensivo del Año de su conferencia, consolidándose como uno de los defensivos más dominantes del circuito junior college.
En su formación previa, Sullivan asistió a Denton Guyer High School, institución en la que fue reconocido como dos veces All-District, sentando las bases de una carrera defensiva sólida desde nivel preparatoria.
A nivel individual, Vicent Sullivan acumula múltiples distinciones, entre ellas selecciones First-Team All-Conference, Second-Team All-SWAC 2025, menciones en la guía Phil Steele y nombramientos de Preseason First-Team All-Conference.
Además, fue parte del equipo campeón de la División Oeste de la SWAC en 2024, experiencia que ahora buscará trasladar al futbol profesional mexicano con los Dinos de Saltillo.