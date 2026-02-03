Vicent Sullivan refuerza la defensiva de los Dinos de Saltillo para la Temporada 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol Americano
/ 3 febrero 2026
    Vicent Sullivan refuerza la defensiva de los Dinos de Saltillo para la Temporada 2026
    Vicent Sullivan, nuevo linebacker de los Dinos de Saltillo, llega a la LFA tras liderar en tacleadas a Southern University en la NCAA. FOTO: X/VINCENT SULLIVAN

El linebacker estadounidense, ex de Southern University y destacado en JUCO, llega a la Ola Morada con experiencia, liderazgo y números defensivos sobresalientes

Los Dinos de Saltillo continúan reforzando su defensiva de cara a la Temporada 2026 de la Liga de Futbol Americano Profesional, al confirmar la llegada del linebacker estadounidense Vicent Sullivan, jugador con amplio recorrido en el futbol colegial de Estados Unidos y reciente paso por Southern University.

Sullivan, originario de Denton, Texas, mide 1.88 metros (6-2) y pesa 102 kilogramos (225 libras). Se desempeña como linebacker y llega a la Ola Morada tras completar su etapa como senior, destacándose por su intensidad, lectura defensiva y capacidad para presionar al mariscal de campo.

Durante la temporada 2024 con Southern University, Vicent Sullivan fue titular en los 10 partidos del calendario, liderando al equipo con 84 tacleadas, además de registrar 10.5 tacleadas para pérdida, 5.5 capturas, seis presiones al quarterback y dos balones sueltos forzados, números que lo colocaron como uno de los referentes defensivos de su escuadra.

TE PUEDE INTERESAR: De Lobos UAdeC a Auténticos Tigres: Daniel de Hoyos refuerza la defensiva de la UANL

Antes de su etapa en Southern, el linebacker tuvo un paso destacado por Kilgore College, donde fue dos veces Juco All-American, seleccionado All-Conference de la Región 23 y nombrado Jugador Defensivo del Año de su conferencia, consolidándose como uno de los defensivos más dominantes del circuito junior college.

En su formación previa, Sullivan asistió a Denton Guyer High School, institución en la que fue reconocido como dos veces All-District, sentando las bases de una carrera defensiva sólida desde nivel preparatoria.

A nivel individual, Vicent Sullivan acumula múltiples distinciones, entre ellas selecciones First-Team All-Conference, Second-Team All-SWAC 2025, menciones en la guía Phil Steele y nombramientos de Preseason First-Team All-Conference.

Además, fue parte del equipo campeón de la División Oeste de la SWAC en 2024, experiencia que ahora buscará trasladar al futbol profesional mexicano con los Dinos de Saltillo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Fichajes
Futbol Americano

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


LFA
Dinos de Saltillo

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Senado morenista

Senado morenista
true

Adán Augusto aparece en expediente de la Corte de Houston
El alza de precios de gas en EU podría repercutir en los precios de las tarifas eléctricas en México.

Ante dependencia de 75% de gas de EU, urge Sheinbaum a avanzar en producción nacional
Postura. El discurso de Bad Bunny contra el ICE durante los Grammy provocó reacciones divididas, entre ellas la dura crítica de Eduardo Verástegui.

‘Basura tóxica’: Eduardo Verástegui arremete contra Bad Bunny tras su triunfo en los Grammy
El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -15 grados en la República Mexicana.

Masa de Aire Frío congelará a México; Frente Frío 33 azotará con heladas de -15 grados y lluvias en estos estados
Los beneficiarios de la Beca Rita Cetina, programa social parte del programa de Becas para el Bienestar dirigido a estudiantes de secundaria, recibirán un pago triple de 5 mil 700 pesos a partir del mes de febrero.

Beca Rita Cetina sorprende a beneficiarios de nuevo ingreso con pago triple de $5,700 en febrero
Te contamos cómo la famosa conductora peruana frenó la ola de noticias falsas que aseguraban su fallecimiento en pleno 2026.

¿Murió Laura Bozzo?... qué se sabe sobre la famosa conductora peruana
El 8 de febrero se juega el Super Bowl, partido al que no es fácil acceder económicamente ante lo caro de las entradas, sin embargo hay diversas opciones para verlo por televisión.

Entradas para ver el Super Bowl LX, de las más caras de la historia