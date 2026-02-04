Halcones de Saltillo refuerza su cuerpo técnico rumbo a la Liga TDP MX

El club Halcones de Saltillo dio un paso más en su proceso de fortalecimiento institucional rumbo a los próximos compromisos en la Liga TDP MX, con la presentación oficial de nuevos integrantes en su equipo técnico y deportivo. El anuncio fue encabezado por el presidente del club, Samuel Rodríguez, como parte de una estrategia que busca consolidar la estructura de trabajo dentro y fuera de la cancha.

Durante la presentación, la directiva destacó que estas incorporaciones responden a un plan de trabajo permanente, enfocado no solo en el rendimiento inmediato del primer equipo, sino también en el desarrollo integral del proyecto deportivo. La intención es contar con un cuerpo técnico más completo que permita atender de forma específica áreas clave como la formación, la preparación física y la prevención de lesiones.

Entre los nuevos integrantes se encuentra Miguel Cuéllar, quien asumirá el cargo de asesor táctico y director de fuerzas básicas. Su función estará orientada a dar seguimiento al trabajo formativo del club, así como a generar una línea metodológica que facilite la transición de jugadores jóvenes hacia el plantel que compite en la Liga TDP MX.

En el rubro físico y de cuidado del jugador, Halcones de Saltillo sumó a José Alfredo Jurado Sánchez, responsable del fortalecimiento físico y la prevención, así como a Saúl Soto Vargas, quien se integrará como preparador físico. Ambos trabajarán de manera coordinada para planificar las cargas de entrenamiento, mejorar el desempeño en competencia y reducir el riesgo de lesiones a lo largo de la temporada.