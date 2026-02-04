Halcones de Saltillo refuerza su cuerpo técnico rumbo a la Liga TDP MX

Fútbol
/ 4 febrero 2026
    Halcones de Saltillo refuerza su cuerpo técnico rumbo a la Liga TDP MX
    El nuevo staff trabajará de forma coordinada con el director técnico Fito Vega rumbo a la Liga TDP MX. FOTO: HALCONES DE SALTILLO

Se anunció la incorporación de nuevos integrantes a su equipo técnico y deportivo, como parte del trabajo de fortalecimiento institucional encabezado por el presidente Samuel Rodríguez

El club Halcones de Saltillo dio un paso más en su proceso de fortalecimiento institucional rumbo a los próximos compromisos en la Liga TDP MX, con la presentación oficial de nuevos integrantes en su equipo técnico y deportivo. El anuncio fue encabezado por el presidente del club, Samuel Rodríguez, como parte de una estrategia que busca consolidar la estructura de trabajo dentro y fuera de la cancha.

Durante la presentación, la directiva destacó que estas incorporaciones responden a un plan de trabajo permanente, enfocado no solo en el rendimiento inmediato del primer equipo, sino también en el desarrollo integral del proyecto deportivo. La intención es contar con un cuerpo técnico más completo que permita atender de forma específica áreas clave como la formación, la preparación física y la prevención de lesiones.

TE PUEDE INTERESAR: La Nacional se impone a la Americana en el Pro Bowl Games

Entre los nuevos integrantes se encuentra Miguel Cuéllar, quien asumirá el cargo de asesor táctico y director de fuerzas básicas. Su función estará orientada a dar seguimiento al trabajo formativo del club, así como a generar una línea metodológica que facilite la transición de jugadores jóvenes hacia el plantel que compite en la Liga TDP MX.

En el rubro físico y de cuidado del jugador, Halcones de Saltillo sumó a José Alfredo Jurado Sánchez, responsable del fortalecimiento físico y la prevención, así como a Saúl Soto Vargas, quien se integrará como preparador físico. Ambos trabajarán de manera coordinada para planificar las cargas de entrenamiento, mejorar el desempeño en competencia y reducir el riesgo de lesiones a lo largo de la temporada.

A este grupo se añade José Luis Gro, quien ocupará el puesto de fisioterapeuta. Su labor será fundamental en la atención diaria de los futbolistas, los procesos de recuperación tras los encuentros y el seguimiento de posibles molestias que puedan surgir durante el calendario competitivo.

Los nuevos integrantes se suman al equipo de trabajo que ya encabeza el director técnico, Fito Vega, junto al director deportivo Jaime Bladimir Valdez Luna y el entrenador de porteros Percival Martínez. La coordinación entre estas áreas será uno de los ejes centrales para el funcionamiento del plantel, en una liga que exige constancia, orden y preparación a lo largo del torneo.

Con esta actualización en su estructura técnica, Halcones de Saltillo refuerza su apuesta por un proyecto más organizado, con mayor atención a los detalles que influyen en el rendimiento deportivo. La directiva confía en que este fortalecimiento permita generar mejores condiciones de trabajo y una base sólida para afrontar los retos que se presenten en la Liga TDP MX.

