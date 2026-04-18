¡Triunfo en casa! Dinos vencen a Gallos en la Semana 2 de la LFA 2026 en Saltillo

¡Triunfo en casa! Dinos vencen a Gallos en la Semana 2 de la LFA 2026 en Saltillo

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Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

La Ola Morada se impuso 30-7 este sábado en el Estadio Jorge Castro Medina de la UAdeC, en Saltillo, para emparejar su marca en la campaña y tomar impulso rumbo a su visita ante Raptors del Estado de México

Fútbol Americano
/ 18 abril 2026
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Los Dinos de Saltillo respondieron con autoridad en casa y firmaron una victoria importante dentro de la Semana 2 de la Temporada 2026 de la Liga de Futbol Americano Profesional.

La escuadra coahuilense derrotó 30-7 a los Gallos de Querétaro este sábado en el Estadio Jorge Castro Medina de la Universidad Autónoma de Coahuila, en un resultado que le permitió a la Ola Morada estrenar su casillero de triunfos en la campaña.

Con este resultado, Dinos de Saltillo colocó su marca en 1-1, mientras que Gallos de Querétaro se quedó con récord de 0-2, luego de una noche en la que el conjunto local mostró contundencia en momentos clave y supo manejar el partido frente a su afición.

$!La Ola Morada sumó su primera victoria de la temporada tras imponerse con autoridad a Gallos de Querétaro ante su afición en Saltillo.
La Ola Morada sumó su primera victoria de la temporada tras imponerse con autoridad a Gallos de Querétaro ante su afición en Saltillo. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA MX
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El equipo saltillense encontró respuestas ofensivas desde temprano y logró abrir el marcador con una jugada que marcó el ritmo del encuentro.

Jaylan Murphy-Greaves consiguió la recepción para firmar el primer touchdown de Dinos, desatando el festejo en las gradas del inmueble universitario y encaminando a los locales a una actuación sólida.

$!Con una actuación sólida en ambos lados del balón, Dinos de Saltillo superó a Gallos y niveló su marca en la Temporada 2026 de la LFA.
Con una actuación sólida en ambos lados del balón, Dinos de Saltillo superó a Gallos y niveló su marca en la Temporada 2026 de la LFA. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA MX

Gallos reaccionó al inicio del segundo cuarto, cuando Elijah Shalom Reed escapó para conseguir la anotación con la que empató momentáneamente el duelo. Sin embargo, la respuesta de Dinos no tardó en llegar.

La ofensiva local recuperó el control del partido y volvió a castigar a la defensiva queretana con una conexión efectiva entre Erick Niño y David Zorrilla, quien concretó una recepción clave para ampliar la ventaja.

$!David Zorrilla fue uno de los protagonistas de la noche al colaborar con recepciones clave en el triunfo de Dinos de Saltillo sobre Gallos de Querétaro.
David Zorrilla fue uno de los protagonistas de la noche al colaborar con recepciones clave en el triunfo de Dinos de Saltillo sobre Gallos de Querétaro. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA MX

Zorrilla volvió a aparecer más adelante con otra atrapada importante, confirmándose como uno de los hombres determinantes del encuentro y ayudando a que la diferencia en el marcador se hiciera cada vez más amplia.

Con orden, ejecución y una defensa que también aportó para frenar a los alados, los de Saltillo terminaron por sellar una victoria convincente por 30-7.

$!Erick Niño comandó la ofensiva de Dinos de Saltillo en una noche redonda para la escuadra coahuilense frente a Gallos de Querétaro.
Erick Niño comandó la ofensiva de Dinos de Saltillo en una noche redonda para la escuadra coahuilense frente a Gallos de Querétaro. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA MX

Además del resultado, el triunfo representa un envión anímico importante para una franquicia que buscaba responder de inmediato tras su debut en la temporada.

En casa, con su gente y dentro de uno de los escenarios más representativos del futbol americano local, Dinos mostró una mejor versión y dejó señales positivas de cara a lo que viene.

$!El Estadio Jorge Castro Medina fue testigo del primer triunfo de Dinos de Saltillo en la campaña, con un contundente 30-7 sobre Gallos.
El Estadio Jorge Castro Medina fue testigo del primer triunfo de Dinos de Saltillo en la campaña, con un contundente 30-7 sobre Gallos. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA MX

El siguiente compromiso de Dinos de Saltillo será el próximo sábado 25 de abril, cuando visite a los Raptors en el Estadio Comanches del Estado de México, en duelo correspondiente a la Fecha 3 de la Temporada 2026 de la LFA.

La Ola Morada llegará a ese compromiso con confianza renovada y con la intención de hilar triunfos para meterse de lleno en la pelea dentro del arranque del calendario.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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