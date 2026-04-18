¡Triunfo en casa! Dinos vencen a Gallos en la Semana 2 de la LFA 2026 en Saltillo

Los Dinos de Saltillo respondieron con autoridad en casa y firmaron una victoria importante dentro de la Semana 2 de la Temporada 2026 de la Liga de Futbol Americano Profesional. La escuadra coahuilense derrotó 30-7 a los Gallos de Querétaro este sábado en el Estadio Jorge Castro Medina de la Universidad Autónoma de Coahuila, en un resultado que le permitió a la Ola Morada estrenar su casillero de triunfos en la campaña. Con este resultado, Dinos de Saltillo colocó su marca en 1-1, mientras que Gallos de Querétaro se quedó con récord de 0-2, luego de una noche en la que el conjunto local mostró contundencia en momentos clave y supo manejar el partido frente a su afición.

El equipo saltillense encontró respuestas ofensivas desde temprano y logró abrir el marcador con una jugada que marcó el ritmo del encuentro. Jaylan Murphy-Greaves consiguió la recepción para firmar el primer touchdown de Dinos, desatando el festejo en las gradas del inmueble universitario y encaminando a los locales a una actuación sólida.

Gallos reaccionó al inicio del segundo cuarto, cuando Elijah Shalom Reed escapó para conseguir la anotación con la que empató momentáneamente el duelo. Sin embargo, la respuesta de Dinos no tardó en llegar. La ofensiva local recuperó el control del partido y volvió a castigar a la defensiva queretana con una conexión efectiva entre Erick Niño y David Zorrilla, quien concretó una recepción clave para ampliar la ventaja.

Zorrilla volvió a aparecer más adelante con otra atrapada importante, confirmándose como uno de los hombres determinantes del encuentro y ayudando a que la diferencia en el marcador se hiciera cada vez más amplia. Con orden, ejecución y una defensa que también aportó para frenar a los alados, los de Saltillo terminaron por sellar una victoria convincente por 30-7.

Además del resultado, el triunfo representa un envión anímico importante para una franquicia que buscaba responder de inmediato tras su debut en la temporada. En casa, con su gente y dentro de uno de los escenarios más representativos del futbol americano local, Dinos mostró una mejor versión y dejó señales positivas de cara a lo que viene.