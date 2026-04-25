Chivas empata ante Xolos y pierde la cima: Pumas es el superlíder del Clausura 2026

Chivas tenía el liderato general en sus manos, pero no pudo romper el cero ante Xolos de Tijuana y terminó empatando 0-0 en el Estadio Akron, resultado que modificó la parte alta de la tabla general del Clausura 2026 de la Liga MX y dejó a Pumas como superlíder del torneo. El Rebaño Sagrado llegó a la última jornada con 35 puntos y con la posibilidad de asegurar la cima del campeonato si derrotaba a Tijuana, pero el empate lo dejó con 36 unidades, las mismas que Pumas, que previamente había vencido 2-0 a Pachuca en el Estadio Hidalgo. La diferencia de goles terminó favoreciendo al conjunto universitario, que cerró la fase regular en el primer lugar general.

Para Chivas, el 0-0 tuvo doble costo: perdió la oportunidad de terminar como líder absoluto y no pudo aprovechar su cierre en casa para llegar con impulso total a los Cuartos de Final. Antes del partido, el propio club rojiblanco destacaba que una victoria ante Xolos le permitiría alcanzar 38 puntos y establecer nuevas marcas para la institución en torneos cortos. Pumas, por su parte, cerró una fase regular histórica. El equipo universitario llegó a 36 puntos, firmó su mejor cosecha en torneos cortos y terminó con apenas una derrota en el Clausura 2026, luego de una recta final en la que venció a Pachuca y aprovechó el tropiezo de Chivas.

El empate también tuvo impacto para Xolos, que rescató un punto valioso en Guadalajara en su pelea por meterse a la fase final. Tijuana llegó a la última jornada en zona de disputa por clasificación, empatado en puntos con Tigres y León, por lo que el resultado en el Akron lo mantuvo con vida mientras esperaba combinaciones en el resto de la Jornada 17. En otro frente clave, Toluca respondió con autoridad y goleó 4-1 a León en el Estadio Nemesio Diez. Los Diablos Rojos cerraron fuerte la fase regular, escalaron momentáneamente al cuarto lugar del Clausura 2026 y dejaron a La Fiera fuera de la pelea por la Liguilla. La victoria escarlata tomó mayor peso porque Toluca llegó a la última fecha en el quinto puesto, con 27 unidades, y con margen para escalar en la tabla. Tras imponerse a León, el cuadro mexiquense alcanzó los 30 puntos y superó provisionalmente a Cruz Azul por diferencia de goles, a la espera de que se completara la jornada.

Con estos resultados, el Clausura 2026 cerró su fase regular con Pumas en la cima, Chivas como uno de los principales protagonistas pese al tropiezo final, y Toluca mandando un mensaje de fuerza rumbo a la Liguilla.

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